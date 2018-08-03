蓬佩奥携亚太新计划访东南亚 美地区政策多方怀疑

8 月 2 日，美国国务卿蓬佩奥开始对马来西亚、新加坡和印度尼西亚进行为期 5 天的访问。继宣布 1.13 亿美元的投资计划后，蓬佩奥预计将在访问中揭晓更多美国在亚太地区的合作细节。

据美国国务院网站 7 月 31 日消息，一位不具名的美国国务院高级官员称，蓬佩奥此行将推进美国与该地区的安全，强调美国对基于规则的秩序的支持，重申对盟国与友国的承诺，并展现美国在此地区的积极参与。

但在美国与多国存在贸易摩擦的背景下，蓬佩奥是否能成功拉近美国与东南亚国家的关系，也引起了质疑和担忧。

将出席一系列东盟活动

据这名美国国务院高级官员 7 月 31 日介绍，蓬佩奥此次东南亚之行，将密集参与一系列会谈与磋商，议题广泛。

8 月 3 日，蓬佩奥将会见马来西亚总理马哈蒂尔。这名官员称，马哈蒂尔刚刚赢得了马来西亚历史性的选举，蓬佩奥与其会晤将提升两国在贸易及反恐等共同利益上的全面伙伴关系。

接着，蓬佩奥将前往新加坡，出席一系列东盟活动。他将主持《湄公河下游倡议》部长级会议，与缅甸、柬埔寨、泰国、老挝和越南五国就水资源管理等话题进行讨论，巩固跨境合作上的伙伴关系。

在与东盟 10 国的部长级会议上，蓬佩奥将主持其中一场分会，强调美国与东盟的战略伙伴关系，讨论地区安全及经济关系等问题。

他将在东亚峰会部长级会议上与各国官员讨论朝鲜无核化、南海、恐怖主义、海洋与网络安全、缅甸若开邦危机等问题。最后，他将在东盟地区论坛上讨论人道主义援助和灾难救援等非传统安全问题。

蓬佩奥也将在 8 月 3 日 -4 日会见新加坡总理李显龙和外长维文，巩固两国的战略伙伴关系，讨论共同安全与经济问题。

在返程途中，蓬佩奥将经停印度尼西亚，会见该国总统佐科和外长蕾特诺，重申两国的全面战略伙伴关系及多维度的双边关系。美国国务院官员称，印尼将在 2019 年进入联合国安全理事会，蓬佩奥也将就联合国中的共同利益问题与印尼方面进行讨论。

投资计划实质引担忧

尽管这并不是蓬佩奥第一次访问东南亚，但此次访问正值东盟国家对美国忧虑重重之际。

就在出访前，蓬佩奥在 30 日宣布了在亚太地区总额达 1.13 亿美元的投资计划，其中 2500 万美元用于提升数字连通， 5000 万美元用于能源工程，另有 3000 万美元用于基础设施建设。

蓬佩奥当时在华盛顿的一个商务论坛上表示，这些资金 “ 代表美国对亚太地区和平与繁荣的经济承诺的新时代的首期付款 ” 。他还补充说，美国国际经济未来的 “ 很大一部分 ” 在于该地区， “ 这是美国在世界上最具竞争力的地区做出的战略投资，面向未来多年 ” 。

不过，蓬佩奥宣布的投资计划遭遇了质疑。路透社援引专家分析称，特朗普的 “ 印太 ” 战略概念模糊，此次 1.13 亿美元的投资计划是该战略目前最具体的细节。然而，东南亚国家可能不会轻易接受美国的这项计划。

“ 至今，美国还没有任何关于亚洲贸易的积极消息， ” 新加坡东南亚研究学会的高级研究员库克（ Malcolm Cook ）说。





资深亚洲经济记者劳利（ Anthony Rowley ） 2 日在《南华早报》上撰文称，美国的这项投资计划缺乏资金，机制结构也不甚明确。一方面，美国哪怕在国内都难以通过私有资本为大型基础设施项目募集资金，如特朗普政府的 1 万亿国内基建计划中，政府只能满足一小部分资金需求。另一方面，蓬佩奥表示，当地发展中国家需要近 26 万亿美元来满足基建需求，但他并未提及这些钱要从何而来。

劳利评价说，美国的计划缺乏细节，显得颇为仓促，似乎是试图取得外交主动权、重新赢回美国在退出《跨太平洋伙伴关系协议》（ TPP ）时失去的信誉。

美国外交关系委员会东南亚问题高级研究员库尔兰基克（ Joshua Kurlantzick ） 8 月 1 日撰文称，东南亚国家对特朗普政府的地区政策有着多方面怀疑。即便是作为美国密切伙伴的新加坡都担忧，蓬佩奥将详细展开的 “ 自由而开放的印度太平洋地区 ” 这一概念过于二元化。多个国家担心，特朗普政府可能会迫使各国在中国和美国之间公开做出选择。

路透社则报道称，美国的贸易政策也引起了东南亚国家的担忧。新加坡最大的商业银行星展银行（

DBS

）估算，美国对亚洲的贸易保守主义政策可能对地区国家造成连带影响，新加坡在

2019

年的预计经济增长率将从

2.7%

减半到

1.2%

，马来西亚在

2019

年的预计经济增长率则将从

5%

下降到

3.7%

。

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