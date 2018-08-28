德提对美新战略 柏林不愿只做华盛顿的“小伙伴”

德国《商报》8月22日刊载题为《坐等不是选择》的文章称，马斯现在成为首位提出美国战略的德国外长。在这一战略中，由阿登纳开创并由其继任者维护的对美友谊转变成了“平衡的伙伴关系”。
七十年来首提对美新战略
文章称，在弗尔克林根参加完高中毕业考试之后，海科·约瑟夫·马斯整理行装飞赴美国。从纽约到洛杉矶，马斯的足迹横穿美国。他回忆说，即使当年里根在任，不断扩充军备，还有越南战争在先，但美国仍是他的“渴望之地”。
文章称，30年后，马斯担任德国外交部长，摆在他面前的现实是，传统的跨大西洋伙伴关系已所剩无几。在美国总统唐纳德·特朗普的统治下，白宫背离了自己在战后创造的准则和制度。虽然跨大西洋关系始终存在危机，甚至还发生过严重震荡，但从未出现像现在这样深的嫌隙。伙伴关系的基础受到质疑，超越所有分歧将华盛顿和柏林连在一起的价值观亦是如此。
文章称，因此，马斯现在成为首位提出美国战略的德国外长。在这一战略中，由阿登纳开创并由其继任者维护的对美友谊转变成了“平衡的伙伴关系”。这是联邦德国70年外交政策的转折和断裂，在外交部看来，也是一种痛苦的必要做法。特朗普正用他对抗性的不协调政策损害德国和欧洲的核心安全利益。在中东，美国对伊朗的惩罚措施存在引发更多动荡的危险，可能导致新一轮难民潮。另外，美国以“国家安全”为由任意征收的保护性关税正在对德国的商业模式造成危害。德国联邦政府还认为，美国威胁对进军俄罗斯能源市场的欧洲企业实施贸易惩罚，这是一种侮辱。
不放弃美国但应少依赖
文章认为，与此同时，美国在安全政策和反恐方面始终是德国不可或缺的盟友。因此，“平衡的伙伴关系”的核心思想是：不放弃美国，但同时减少对美国的依赖。为此，德国在国际上、在欧洲应当承担更多责任。马斯力求建立“多边主义联盟”，目的是在美国跨越“红线”的地方构成“平衡力量”。
文章称，这位来自社会民主党的政治家也首次为未来如何保护欧洲经济不受美国制裁、加强“欧洲自治”提出具体建议。马斯要求建立一套欧洲版的环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付体系，使欧洲企业能够摆脱美国司法部门的干涉。马斯说，欧洲必须像美国一样有自我意识地追求自身利益，因此他也主张对美国网络巨头的利润征税。
对美强调捍卫欧洲利益
文章称，近日，马斯在外交部与欧洲智库的专家召开会议讨论了国际形势。参加此次会议的欧洲对外关系委员会主席马克·莱昂纳德说：“马斯已经理解世界彻底发生了变化，德国必须思考其外交政策的基础。”德国和欧洲必须着手考虑把美国视为“正常大国”，并与之建立“交易关系”。莱昂纳德说：“与美国的贸易争端已经表明，要想和唐纳德·特朗普达成交易，就必须愿意并有能力捍卫自己的利益。”
文章援引阿斯彭学会驻柏林的专家泰森·巴克的话说，“平衡的伙伴关系”这一概念也包含了美国奥巴马政府的道德观：“伙伴一起做事情，朋友本身就是事情——‘做’和‘是’，这就是区别。”马斯的战略表明，柏林希望在未来变得更加活跃。这正是美国在奥巴马执政时期一再要求的事情。
文章称，然而，推出SWIFT系统替代品的要求也带来了政治冲突的危险。SWIFT系统处理全球的银行交易。泰森把美元作为全球储备货币的作用称为“美国经济力量皇冠上的明珠”，因为那给美国提供了不使用武力就能把自己的意愿强加给其他国家的可能性。因此，马斯的方案尤其会在美国国务院引起“一些担忧”——特别因为俄罗斯也在努力绕过SWIFT系统。
文章认为，德国外长没有回避与美国人的冲突。“现在是重新评估美国和欧洲之间伙伴关系的时候了”，他写道：“不是为了放弃这一伙伴关系，而是为了更新和维护它。”马斯坚信，“在美国，变化早在特朗普当选之前很久就开始了，而且显然会持续到他的任期之后”，“坐等特朗普结束任期”不是选项。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost