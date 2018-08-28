伊朗将美国告上国际法庭：对伊制裁是“赤裸裸侵略”

外媒称，伊朗27日前往联合国国际法院，要求撤销美国总统特朗普今年早些时候对该国重新实施的制裁，称美国此举是“赤裸裸的经济侵略”。
据美联社8月27日报道称，伊朗今年7月向国际法院提起诉讼，称特朗普政府实施的制裁违反了两国于1955年签署的关于两国经济和领事关系的友好条约。
在27日于海牙举行的国际法院听证会上，德黑兰呼吁该法院法官在本案听证期间暂时叫停这些制裁，以保护伊朗的利益。听证过程可能需要数年时间。
特朗普今年5月说，美国将退出2015年达成的关于伊朗核计划的协议，并重启对德黑兰的制裁。华盛顿还威胁其他国家，如果不在11月初之前停止从伊朗进口石油，也将受到制裁。
伊朗代表穆赫辛·穆赫比对国际法院说，美国的决定显然违反了1955年协议，因为它“旨在尽一切可能损害伊朗经济”。
2015年伊核协议的内容是，通过限制伊朗的核计划，换取美国和国际社会解除对德黑兰的大部分制裁。
报道称，1955年美国与当时的盟友伊朗曾签订一份友好协议，强化了伊朗国王穆罕默德·礼萨·巴列维的统治。但1979年伊朗爆发伊斯兰革命，随后美伊关系持续恶化。
穆赫比说，重启制裁对伊朗不公平，因为伊朗一直遵守伊核协议条款。他说，制裁已经对伊朗经济和社会造成伤害，且有可能进一步破坏中东地区稳定。
穆赫比在法庭上说：“该政策是对我国赤裸裸的经济侵略。”
报道称，美国的一些重要盟友并不支持重启对伊制裁。上周，承诺继续执行伊核协议的欧盟宣布向伊朗提供金融援助，以提振该国萎靡不振的经济。
另据路透社8月27日报道称，伊朗27日要求国际法院命令美国解除特朗普政府针对德黑兰的制裁。
伊朗提交至国际法院的这一诉讼说，美国的制裁损害了伊朗脆弱的经济，违反了伊美之间于1955年达成的一项鲜为人知的友好条约。
美国将于28日进行正式的口头申辩，但迄今尚未作出任何公开表态。预计美国律师将辩称，国际法院不应受理这一诉讼，1955年的友好条约已经失效，而且华盛顿对德黑兰的制裁也没有违反任何协定。
口头听证将持续4天，之后国际法院将在一个月内作出判决。
报道称，国际法院是联合国解决国际争端的仲裁机构，其判决具有约束力，但它无权强制执行。
美国总统特朗普退出了2015年达成的伊核协议，之后美国宣布了恢复对德黑兰制裁的单边计划。
根据伊核协议，伊朗中止了其引起争议的核计划，接受联合国监管，以此换取国际社会取消对它的制裁。
报道称，尽管美国的欧洲盟友都抗议特朗普退出伊核协议，但大多数西方公司都打算遵守制裁，宁愿损失在伊朗的生意，也不想受到美国的惩罚，或者被禁止到美国做生意。
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