越南将允许边境城市使用人民币

日媒称，越南央行8月29日称，越南计划正式允许在其北部边境城镇进行商品交易时使用人民币。
据日本《日经亚洲评论》杂志网站8月29日报道，越南国家银行在其网站上宣布：从10月12日开始，进行跨境贸易的商人、居民以及相关银行和机构将被授权使用人民币或越南盾进行交易。
报道称，越南央行并未提供更详细情况，但很多经济学家认为，该决定是减小外汇风险的举措。
报道认为，越南和中国的贸易超过1000亿美元，而其中大部分交易都以美元进行，这对双方都构成外汇风险。
报道称，美国和中国之间的贸易战只会令这些担忧加剧。与此同时，越南盾在同期贬值2%，很大程度因为美联储利率上调。
越南经济学家阮智挑（音）称，由于越南盾相对人民币的强势，“向中国出口的越南出口商正在失去竞争力”。他说：“这种情况甚至在加剧越南对中国的贸易逆差。”
在越南这边的边境城镇，人民币已经被广泛使用多年。居住在距边境城市芒街几公里远的越南商人陈隆（音）说，他在这个城市使用人民币支付几乎任何消费项目。
他在接受采访时称：“如果人民币在越南合法化并可以自由使用，那么对越南企业来说与中国的贸易将更加方便。”
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