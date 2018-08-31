《欲望都市》女星怼纽约州长：你能说点真话吗？

“你能别打断我吗？”
“你能说点真话吗？”
在知名美剧《欲望城市》中饰演“米兰达•霍布斯”（Miranda Hobbes）的美国女演员辛西亚•尼克松（Cynthia Nixon）与纽约州现任州长安德鲁•库莫（Andrew Cuomo）“吵起来了”。
他们正在角逐纽约州州长的民主党党内提名。据《华盛顿邮报》报道，8月29日，两人当面交锋，进行了纽约州长9月初选前的唯一一次电视辩论。
这场备受期待的选前辩论可谓“火药味十足”，两人就诸多对立政见展开激辩。尼克松虽为影星，但在场上频频出击，攻势十足。
此次竞选辩论的主持人是CBS电视台政治记者杜博易斯（Maurice DuBois）和克莱默（Marcia Kramer），他们先让尼克松发言。
她介绍了自己支持同性恋、倡导教育平权、支持大麻合法化和废除ICE（美国移民及海关执法局）的立场，之后枪口马上对准库莫。
尼克松谴责库莫在大麻合法化上步子太慢，在日益恶化的地铁问题上推卸责任，在州政府反腐方面不果断等。
她说：“在奥尔巴尼（纽约州首府）我不是库莫那样的内部人士，但我觉得如果执政表现不好的话，经验再多也没什么用。”
库莫为现任的纽约州州长，他被主持人问到：“你是否能向纽约州的选民保证，如果再次胜选州长的话，不会去竞选美国总统，接下来的四年好好当纽约州长？”
库莫连连保证：“能！能！当然能！绝对能！”
“除非。。。我死了，否则我将干满四年纽约州长。”
本次电视辩论过程中，尼克松在许多问题上向库莫发起挑战。关于纽约州的地铁问题，尼克松指责称：“他把MTA（纽约大都会运输署）当成ATM，结果就是，他有7年半的时间来避免纽约地铁这些完全可避免的危机，而他几乎啥都没做。接下来的四年我们又能指望什么呢？”
纽约地铁于1904年开始通车，是世界上历史最悠久的地铁之一。可近年来，纽约地铁晚点延误、脱轨等事故可以说是家常便饭。
对此，库莫回应道：“（尼克松）简直沉浸在梦里，我可是活在现实里。” 在地铁问题上，库莫坚持这是州和市两家的责任。
“过去的33年间，纽约市对地铁的投资一直是州的一倍，而我在任时投的是纽约市的四倍，”库莫称，“MTA的计划是330亿美元的计划，这是市和州共同的责任”、“堵车费是解决办法”、“不同意涨车票价格”。
主持人还就医保、大班齐桥更名及过桥费、家庭带薪假、工人权利、游民、体育赌博以及可负担住房等多个问题进行了提问，两位竞争对手很少有一致意见。
CNN报道称，从目前民调情况来看，库莫一路遥遥领先，支持率比尼克松高30%左右，“这次的辩论给尼克松提供了一个独特的机会来扭转当下的竞选局势，或许是她最后一次机会。”
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