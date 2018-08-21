一名中国男子在美国被绑架 FBI悬赏2.5万美元求破案线索

台媒称，美国联邦调查局（FBI）20日表示，中国大陆男子廖某在加利福尼亚州被3名男子绑架，迄今已失踪5周。FBI悬赏2.5万美元，望外界提供破案线索。
据台湾“中央社”8月20日报道，美国联邦调查局洛杉矶办公室发言人艾米勒（Laura Eimiller）表示，28岁的廖某在科斯塔梅萨（Costa Mesa）一家高档车行任职，他7月16日在圣加布里埃尔（San Gabriel）被3名乘坐两辆黑色汽车的男子绑架。
她说，廖某可能因生意龃龉遭绑，因为他往来的对象通常“名声不是很好”。
艾米勒说：“（此案）可能涉及某种商业纠纷。”
她说，绑匪据信都是中国人，他们先向廖某在中国的家属要求支付200万美元赎金，不过廖家并未遵照要求付款。
艾米勒说：“目前没有证据显示廖已离境，但我们不知道他的下落。”
她说，目击者只看到其中一名叫戴维（David）的嫌犯，年纪约35至40岁。
报道称，廖某在内布拉斯加州就学，之后搬到洛杉矶地区。
报道还称，联邦调查局悬赏2.5万美元寻求破案线索，而廖家则悬赏15万美元，盼他能安全返家。
廖家委托律师隆巴德（Matthew Lombard）告诉记者：“他的家人深爱着他，他是独子，家人非常忐忑，担心得要命。”
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