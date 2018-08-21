中日印展开宇宙探索竞争 为“宇宙经营”时代“铺路”

韩媒称，为迎接“宇宙经营”时代的到来，亚洲国家的宇宙竞争愈发激烈。近来，中国、日本、印度接连公开作为国家核心产业推进的宇宙开发计划，在宇宙空间展开了激烈的竞争。
据韩国《朝鲜日报》网站8月20日报道，中国8月15日宣布，将于今年年底发射“嫦娥四号”无人探测器探索月球的背面。中国将通过“嫦娥4号”，率先实现对月球背面的探索，掌握新的情报。中国曾于2013年发射“嫦娥三号”登月探测器。中国是继美国、俄罗斯之后，第三个实现月球软着陆的国家。此外，中国还计划于2022年正式运行天宫号宇宙空间站（ISS）。
报道称，日本媒体8月17日报道称，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）正在推进2030年发射载人飞船登月的构想。美国NASA计划于2020年代建设月球基地，日本、俄罗斯、欧盟或将共同参与，日本负责实现载人飞船在月球表面着陆。日本正在推进2021年向月球发射无人探测器的计划。
报道还称，印度也在迅速展开行动。印度总理纳伦德拉·莫迪在8月15日的独立纪念日演讲中宣布，计划于2022年发射载人飞船。继2008年发射探月卫星“月球一号”之后，计划于明年初发射“月球二号”。2014年，印度曾成功发射了环火星卫星“曼加里安”。
报道指出，中国、日本、印度将宇宙开发视为国家安保和经济发展的重要因素，不断提高宇宙开发在国策事业中的优先顺位。因为如果不能很好地掌握宇宙空间，将来可能会对国家安保造成致命的打击。从宇宙观察地球获取情报并制定国家安保战略的国家，与没有上述能力的国家之间必然会产生落差。
报道还指出，另外，宇宙开发还被认为是国家新成长动力的核心。美林证券2017年预测称，宇宙产业的市场规模将从2016年的3390亿美元增长到2045年的2.7万亿美元。正如15世纪到18世纪拥有尖端航海技术的西班牙、葡萄牙曾主导全球经营，今后拥有包括获取稀缺资源在内的宇宙探索技术的国家将主宰世界经济。
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