日朝7月在越南“密会”未告知美国 美方批：日本不坦率

外媒称，据知情人士透露，今年夏天日本隐瞒美国高级官员，与朝鲜举行了一次会谈。
据《华盛顿邮报》8月28日报道称，此前没有报道的这次秘密会议是今年7月在越南举行的，当时日本高级情报官员与朝鲜负责统一事务的高级官员参加了会谈。鉴于华盛顿几乎不断地向东京通报与朝鲜打交道的最新情况，美国高级官员对日本这次不坦率的会谈表示了愤怒。
一名日本官员说，他无法就与情报官员的会面发表评论。但东京的官员承认，与朝鲜就“日本被绑架者”回国的谈判，他们不能只依靠特朗普政府代表日本进行游说。
报道称，安倍与特朗普被认为关系紧密——特朗普与安倍会晤了8次，比其他任何领导人都多，在电话中与安倍交谈了26次。但近几个月来，特朗普总统在朝鲜问题上的态度和对日本贸易做法的严重负面看法使特朗普和安倍陷入了一系列存在分歧的僵局，令东京越来越失望。
报道称，分析人士将美日两国关系最近的龃龉归因于一个简单的现实，即安倍现在对特朗普的需要远远超过特朗普对安倍的需要。这位日本领导人向特朗普提出了一系列要求，包括在被绑架者问题上提供协助、免除关税等。
卡内基国际和平基金会的日本问题专家吉姆·肖夫说：“特朗普从安倍那里获得的早期价值现在对他来说似乎不那么重要了，特朗普可能认为安倍现在是一个经常向他索要东西而不是给他想要的东西的人。”
另据日本共同社8月28日报道，《华盛顿邮报》28日报道称，日本和朝鲜7月份在越南举行了“秘密”会谈，但没有通知美国。
美国总统特朗普6月份与朝鲜最高领导人金正恩举行历史性会晤后说，他提出了“日本公民绑架”的问题。但两位领导人发表的联合声明没有触及相关问题。
报道称，东京曾要求特朗普与金正恩讨论“日本公民绑架”问题，平壤则表示此事已经解决。
报道指出，这个持续数十年的问题仍然是日本和朝鲜实现外交关系正常化的绊脚石。
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