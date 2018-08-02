美联手日澳叫板“一带一路”

外媒称，美国国务卿蓬佩奥7月30日宣布美国政府将向亚洲的能源、技术和基础设施项目投资1.13亿美元，以遏制中国在该地区的影响力。但批评者认为与中国的巨额投资计划相比，美国这项计划简直就是沧海一粟。
据埃菲社7月30日报道，蓬佩奥在美国商会举办的一次活动中发表讲话称，这些资金将仅是美国对印太地区和平与繁荣新时代承诺的一笔“首付款”。
报道称，此番言论是在蓬佩奥即将开始亚洲之行前发表的。他将于8月1日至5日前往吉隆坡、雅加达和新加坡展开访问，并将在新加坡出席东盟会议。
另据路透社7月31日报道，澳大利亚和日本决定与美国一道推动对印太地区基础设施项目的投资。
报道称，这是美国及其盟友为重申对太平洋地区的影响力所采取的措施之一。
澳大利亚外交兼贸易部、美国海外私人投资公司和日本国际协力银行发表声明说：“美日澳已建立三边合作伙伴关系，旨在动员投资流向那些能够推动经济增长、创造机遇、培育自由、开放、包容、繁荣的印度洋-太平洋地区的项目。”
报道称，相关投资将覆盖能源、交通、旅游、科技等基础设施领域，三国政府还希望为相关项目吸引到民间资本。
澳大利亚近期加强与太平洋地区的关系，将援助预算的最大一部分拨给这一地区。日本同样加强了在本地区的外交活动，近日在瓦努阿图首都维拉港开设了大使馆。
此外据英国《金融时报》网站7月30日刊登题为《蓬佩奥抗衡中国的计划资金不足》的报道称，美国国务卿蓬佩奥阐述了特朗普政府应对中国国际基础设施建设的计划，并想通过他所说的投资“新时代”来提升美国在印太地区所扮演的角色。但这位美国首席外交官提供的最具体的承诺仅仅是向数字技术、能源和基础设施领域投资1.13亿美元。蓬佩奥表示，“这些资金只是美国对印太地区和平与繁荣作出的经济承诺的首付款”，美国国际经济未来的“很大一部分”在于该地区，“这是美国在世界上最具竞争力的地区的战略投资，面向未来多年”。
报道称，特朗普政府花了几个月时间拟定计划，目的是通过扩大美国在该地区的存在来遏制中国的崛起。不过，由于难以与中国提供的投资展开竞争，美国决策者难以吸引菲律宾、越南等亚洲国家加强与华盛顿的合作。
美国外交学会研究员阿莉萨·艾尔斯说：“我认为1.13亿美元的资金根本不可能实现目标；美国所面对的竞争的规模是另一个数量级的。”这位学者提到中国对巴基斯坦的620亿美元基础设施承诺，还仅仅是中国投资总额达1万亿美元的“一带一路”倡议的一部分。
此外据美国《华盛顿邮报》网站7月30日报道，特朗普政府即将出台计划，为亚洲国家提供机会，可在接受中国庞大的“一带一路”倡议投资之外另作选择。与中国的倡议相比，美国这项刚刚出台的计划仍微不足道，但它可能标志着抗衡中国日渐增强的地区经济影响的经济战略开始形成。
报道称，批评者或许会说与中国的巨额投资计划相比，美国这项计划简直就是沧海一粟。但这才是刚刚开始。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost