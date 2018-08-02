敢怒敢言不敢管！美军有“特权” 犯事儿日本政府帮赔钱

日本防卫大臣小野寺五典7月27日证实，驻日美军一架军用直升机的窗体掉落在了美军厚木基地内，没有造成人员伤亡。驻日美军飞机“掉部件”问题“曝光率”近一段时间着实有些频繁，这次“机窗”掉进美军“自家地盘”，对于提心吊胆的日本民众而言已实属万幸。
共同社列举了近一段时间数起该类事件中较为恶劣的先例。2017年12月7日，美军一架CH-53E直升机的部件从高空坠落，砸到一家托儿所的屋顶，当时有数名儿童正在屋内玩耍。2017年12月13日，另一架美军CH-53E“部件空袭”的目标换成一家小学的操场，坠物地点距离正在上体育课的54名小学生仅10多米。
所幸这两起事件并没有造成人员伤亡，但是由此引发的抗议声浪却一波高过一波。日本民众一贯地“敢怒敢言”，而日本政府近些年似乎也改变了以往涉美军事件的“字斟句酌”，变得更敢对美军“发脾气”了。
面对日本的“愤怒”和“抗议”，似乎是受到日本“道歉文化”侵染的美军，对于此类事件的回应也颇为“积极”，每次都近乎条件反射式的“诚挚道歉”，以及给出“绝不再犯”保证，但是从效果来看似乎并没有改变什么。
驻日美军诸如此类“机窗空袭”、频频爆出的“噪音轰炸”以及此前F-16在居民区低于70米的超低空突袭等事件，却能以“事故”以及加强战备保护日本等理由“推诿”。而且此类“因公事故”日本也有责任帮助美军善后（赔钱），这些开支大多可以在日本的“体贴预算”中“报销”。
据日本防卫省统计，截至2013年度的10年里，驻日美军涉及的军机坠落及美军士兵、士兵家属引发的交通事故、性犯罪等事故至少达1万起，日本政府对被害者的赔偿至少有3.8亿日元。
但是如同日本政府无权管辖美军飞机一样，面对“惯犯”驻日美军的作奸犯科，日本政府除了愤怒和抗议外，也并没有什么很好的办法，从效果来看几乎等同于听之任之。
据冲绳警方统计，从美方1972年把冲绳归还日本至2015年底，驻冲绳美军或美军基地文职人员刑事犯罪案件共达5896件，各类案件中，杀人、强奸等恶性案件达到9.7%。
比如2016年，美军冲绳嘉手纳基地文职人员（前海军陆战队员）杀人抛尸，冲绳县知事跑到首相官邸“上访”，要求向访问日本的时任美国总统奥巴马当面抗议，并要求修改赋予美军“治外法权”的日美地位协定。
日本国会也曾有议员在质询安倍时表示，与其说是美军压迫日本，还不如说日美地位协定压迫日本宪法。外媒评论美军在阿富汗以及伊拉克等战区的暴行时表示，治外法权是让他们失去“理性”的重要原因。驻日美军的“闯祸顽疾”也有相似的属性。
根据“全球火力指数”排名，日本一直是全球前10的军事强国（2017年度第7，2018年度第8），防务预算到今年也实现了“7连涨”，但是日本依然无法摆脱对美国的防务依赖，特别是美国的“核保护伞”。
这也是特朗普要求日本增加驻军费的底气，尽管日本的缴费比例已经是盟友里最高的了，五角大楼2004年发布报告称，日本的美军驻扎经费负担率为74.5%，远远高于德国的32.6%和韩国的40%。
不论是出于维护超级大国“特权地位”的考虑，还是保障所谓的“军心士气”，对于海外人员的作奸犯科，美军恐怕都难以做到公平、公正处置。在未来很长一段时间，日本民众仍不得不继续忍受美军带来的“机窗空袭”“噪音轰炸”甚至是各类刑事犯罪之苦。
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