华为手机欧洲年销量几乎翻番 跑赢苹果

法媒称，华为手机的全球销量超过苹果，仅次于三星，并在欧洲市场表现优秀。
据法国《回声报》网站8月23日报道，国际数据公司指出，在仅仅一年的时间里，中国企业华为在欧洲的智能手机销量几乎翻一番，第二季度销量超过670万部。华为凭借这一迅猛增长拿下了24.8%的欧洲市场份额，超过苹果的22.5%。与竞争对手不同，苹果自去年秋季以来就没有推出过新机型。
三星虽然销量下滑，但仍以32.4%的市场份额占据首位。
报道称，在中国地区智能手机销量十年来首次下滑之际，欧洲和日本、美国等其他成熟市场实现了中国手机制造商的新增长接力。今年3月末，华为在巴黎首发新款手机P20证明了这一点。
华为法国部营销主管弗朗索瓦·安冈指出：“不应该把这一选择看作一种商业压力。我们选择巴黎是因为这是一座标志性城市，是全球最上相的城市。”
在中国市场日趋成熟之际，华为在欧洲行军布阵已久。而且它并非特例。华为的迅猛突进其实启发了竞争对手。据国际数据公司研究，进军欧洲还不到一年的小米如今市场份额就达到了3.8%。OPPO今年6月则在卢浮宫发布了Find X。
报道认为，这场“赌局”并不容易，因为市场趋于饱和。捷孚凯市场咨询有限公司指出，2017年各品牌手机在法国的总销量下滑了5%。另外，翻新机市场增长，法国去年售出了200万部翻新机，占手机总销量的10%。
报道称，华为在法国打拼了15年，最开始是向法国无线电话公司销售电信设备，为了打响名号不得不大量投资通信。如今终于畅通无阻。
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