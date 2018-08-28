美政界关注麦凯恩参议员席位归谁 德媒：其遗孀或接棒

德媒称，随着81岁高龄的麦凯恩离世，他在美国参议院中的席位将被如何处理？
据德国《明镜》周刊网站8月26日报道，早在今春麦凯恩健康状况恶化时，共和党就担心将不得不在中期选举时保住他的席位不被民主党候选人夺走——在100名议员组成的参议院，共和党只拥有微弱优势。
不过，共和党亚利桑那州初选的候选人报名时间已于5月30日截止。那时，麦凯恩的席位还由他自己占据。根据该州法律，在这种情况下，空余出的议席不会在今年举行选举。
亚利桑那州的共和党籍州长道格·杜西需要指定一位麦凯恩的替代者，后者将在2020年麦凯恩的参议员任期终止前代理他的位置。此次替换甚至可能在接下来的重要表决中助共和党一臂之力，因为麦凯恩今年因病情过重，无法参与投票。
但谁会获得任命呢？会是共和党内的温和派，还是特朗普的坚定拥护者？到目前为止，仍有很多选项悬而未决。
报道称，早在今年4月份，就爆发了一场有关麦凯恩继任者的讨论。当时，《华盛顿邮报》援引共和党一名顾问的话说，共和党众议员戴维·施魏克特是这一位置的有力竞争者。不过，前参议员乔恩·凯尔和麦凯恩的夫人辛迪·麦凯恩也在被讨论范围内。由夫人接替亡夫的参议员席位在美国政治中并非新鲜事。
报道还称，不过，由于亚利桑那州的另一位参议员、特朗普的严厉批评者杰夫·弗莱克也宣布不会参加11月的参议院选举，使得麦凯恩的继任者问题变得更加复杂了。在8月21日举行的亚利桑那州初选中，共和党内的温和派代表玛莎·麦克萨利和特朗普的坚定支持者凯莉·沃德将竞争弗莱克的这一议席。
报道指出，杜西可能会将麦凯恩的席位交给此次初选的失败者。因此，理论上可能会出现亚利桑那州两位参议员均为女性的情况。
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