委内瑞拉宣布新计划应对经济危机 西媒：民众可买金锭做储蓄

西媒称，委内瑞拉总统马杜罗宣布一项全国黄金储蓄计划以应对危机。
据埃菲社8月26日报道，马杜罗8月26日宣布了一项全国储蓄计划，根据该计划，民众可以购买金锭作为储蓄。马杜罗说，此举是在国家经历严重经济危机时的节约措施。
马杜罗在出席执政党领导层的一次活动时说：“宣布黄金储蓄计划的时刻已经到来，我们将用黄金进行储蓄。”他说，这一机制将对所有公民“开放”，工人、退休人员、家庭主妇、企业主等都可以参与。
马杜罗说，国家将在“全国储蓄计划”框架下销售两种规格的实物黄金，一种是重1.5克、售价3780玻利瓦尔（约合63美元）的金锭，另一种是重2.5克、售价6300玻利瓦尔（约合105美元）的金锭。
马杜罗说：“我已经准备好，我们有成千上万的金锭，以供委内瑞拉人民用于储蓄。”他强调，这是一项“严肃而坚决的储蓄计划”，计划细节将在未来几天内公布。
马杜罗说，由于他本月宣布将最低工资提高到每月约30美元，到今年年底，民众的积蓄将“实质性”增多。
他说：“但我不希望人民花光他们所有的积蓄，我想要的是一个安全、稳定的储蓄计划，现在我有了一个计划，将从本周启动。”
报道称，委内瑞拉政府于4月26日宣布准备开始通过中央银行销售金锭。
马杜罗当时说，销售的金锭被“打上印记”，其标签将带有委内瑞拉解放者西蒙·玻利瓦尔的签名等细节。
报道称，到目前为止，还没有关于这一计划的更多细节信息，也不清楚计划是否已经开始实施。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost