印度一低成本航空公司成功完成首次使用生物燃料试飞

据《印度时报》8月27日报道，印度低成本航空公司香料航空(SpiceJet)27日完成了印度首次使用生物燃料的飞行工作，这标志着印度航空业迈上新的台阶。
据一位航空公司的官员说道，这架使用生物燃料飞机是庞巴迪Q400，从德拉墩飞到了印度首都德里，飞行时间近45分钟，该飞机的右侧引擎中燃料有75%是航空涡轮燃料(AFT)，还有25%是从麻风树提取的生物燃料。这架飞机共有78个座位，共乘坐28名乘客，5位是航空工作人员。
报道说，这次试飞成功表明印度已成为少数几个使用生物燃料的国家之一，也可能是发展中国家中最早使用生物燃料飞行的国家之一。
香料航空公司表示，该公司成功完成“印度生物燃料驱动航班首飞”。当前印度航空业正努力克服不断上涨的燃油价格带来的影响。不过，生物燃料用于常规航班还需要一段时间。
与航空涡轮燃料相比，生物燃料成本低、能减少碳排放量、提高燃料效率，该公司说道。
印度民航部长苏雷什•普拉布也对此次试飞成功表示祝贺，他说：“所有这些努力都是为了构建用户友好型、经济适用型、绿色环保型的航空环境。”
据国际航空运输协会数据，航空业温室气体的排放量达到全球温室气体排放量的2%。协会已经设立目标，希望到2025年之前，有10亿名乘客能乘坐生物与传统燃料混合的飞机。
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