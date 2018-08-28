日本如何“活用”印太战略

口号必须转化为行动
安倍晋三政府自2016年以来便提出“自由开放的印度洋-太平洋战略”这一外交战略，但其内容仍然单薄，感觉是停留于空喊口号。
今年7月底在上海举办的国际会议，听到来自东南亚的多位与会者发言。他们或询问“东南亚在印度洋-太平洋战略中被置于何种位置”，或表示“仅靠日美澳印四国合作，是不能称为印度洋-太平洋战略的”。安倍政府如果重视这一战略，就应该尽快充实其内容。
安倍首相的印太战略最早于2007年提出，当时是提倡由印太地区的四个民主国家日美澳印，为地区安全保障而实施合作（形成安保钻石圈或四方联盟）。
去年9月，上述四国加上新加坡一起举行了联合军事演习。2017年11月，四国外交部局长级会议在马尼拉举行。但四国首脑会谈尚未实现。据说印度考虑到中国的反对，对于日美印与澳大利亚举行首脑会谈一事感到犹豫。
重要的一点是，为讨论东亚地区安保，由27个成员组成的东盟地区论坛以及18个国家首脑出席的东亚峰会已经形成，而且在这两个框架中，东盟都处于核心地位。这叫做“东盟的中心性”但印太战略的核心成为日美澳印后，与东盟的中心性联系就变得薄弱。
因此，也听到一些议论，说日美在推动日美澳印四国合作之际，应该把东亚峰会作为印太战略的基础。
牵制中国乃最大目的
但是对于日美来说，最大战略关切是牵制中国。面对“一带一路”倡议表现出来的中国的宏大霸权战略，要抓住中国的弱点，扩大共享价值观的地区，这些价值观包括尊重法治、人权并巩固民主制度；要牵制中国在政治、经济、军事领域势力的增长，促进开放经济的发展；确保地区内海空通道的移动自由。
目前的现状是，东南亚、南太平洋及印度洋周边的一些国家受制于中国的霸权，不能自由行动。东南亚的老挝、南太平洋的汤加、印度洋周边的斯里兰卡、吉布提等国就是典型例子。直到最近，马来西亚、缅甸和澳大利亚担心中国对其经济的控制增强，调整了对华关系。
日美可以通过支持这些调整对华政策的国家，来牵制中国的行动。日本的做法是如同外务省强调的那样，采取把亚洲的技术与非洲的劳动力结合起来的方式。这样会给非洲国家带去就业和技术转让的机会，是对经济发展有益的方式。
日本应有限参与“一带一路”倡议，通过开放的投资和贸易、自身的非洲开发会议，来对非洲的切实发展作出贡献。在印太地区确保均势7月23日，和平安全保障研究所向政府提出了关于国家安全保障及防卫政策的一系列政策建议，其中包括“把旨在推进自由开放的印太战略的外交·经济·均势领域合作框架加以具体化，使地区均势变得更加有利”。
中国的基础设施投资通过提供巨额贷款，成为把港口等战略要地和设施的经营权长期让渡给中国的陷阱。这些港口一旦被用于军事目的，地区的均势就会有利于中国。为确保南海、南太平洋、印度洋的航行航空自由，希望日美澳印采取限制中国行动的举措，就像美澳在南海进行的航行自由行动那样。
日本具有在印度洋给友好国家舰船加油和从事打击海盗行动的经验。应该以此为基础扩大作用。此外，日本应通过支持建立海上执法能力，为相关国家领海和专属经济区的安全管理能力作出贡献。希望安倍首相“自由开放的印太战略”以具有实际意义的各项措施为基础，对地区安全与繁荣作出贡献。
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