德国国家足球队被曝分裂为两大阵营：按血统分

“这是德国队内部的种族主义吗？”德国《图片报》27日报道，曾经的世界杯冠军德国队在今年俄罗斯世界杯比赛中小组垫底。日前，德国队被曝出内部派系斗争严重，分为两大“帮派”，一方称另一方为“Kanaken（对外国人的侮辱叫法）”，另一方则称对方是“Kartoffeln（土豆）”。媒体认为，这是德国队惨败的主要原因之一。
《明镜》周刊率先引述德国队内部人士的消息称，被叫做“Kanaken”一方的包括博阿滕、厄齐尔和京多安为代表的有外国移民血统的球员。“土豆”一方则是具有日耳曼血统的“典型的德国人”阵营，以穆勒和胡梅尔斯为代表。“土豆”是许多土耳其人对德国人的嘲笑名称。波兰媒体此前也曾骂德国总理默克尔为“土豆总理”。但也有例外，具有突尼斯血统的赫迪拉就逐渐偏向了“土豆”阵营，德拉克斯勒则是在两个阵营之间。
不过也有分析认为，这两种叫法只是生活方式的区别。“Kanaken”一方喜欢听说唱歌曲，喜欢戴金项链，穿前卫服装等。而“土豆”一方则过着传统的生活，空闲时间要照顾家庭等。
对此，德国政界纷纷发出批评。德国社民党负责人皮斯托利斯称，“国家队队员这种互相称呼的方式，为许多德国年轻人和球迷树立了一个坏榜样。”基社盟政治家迈耶则说，这种“帮派文化”是德国国家队失败的原因。
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