特朗普涂错美国国旗颜色遭吐槽 网友：他想画俄罗斯国旗？

德媒称，特朗普和美国国旗的关系非同一般。毕竟人们所谈论的这个人，甚至出于爱国之心，在6月份的一次演讲后拥抱国旗，还怒斥不尊重国旗的橄榄球运动员。
据德国新闻电视频道网站8月26日报道，因此，当特朗普突然给心爱的星条旗涂上一条蓝色条纹时，就更令人不可思议了。这个错误是在一次实际上非常友善的活动中犯下的：特朗普到一家儿童医院探望孩子，为体现亲民，他在手工桌前兴致勃勃地拿起彩色画笔，好让摄影师记录下这一时刻。
报道称，为配合总统访问，涂色内容是美国国旗。一些孩子顺利地给条纹涂上红色，为白色星星添加蓝色背景，而特朗普似乎有些糊涂，在涂完一条红色条纹后，隔开两条白色条纹，又涂了一条蓝色条纹。
美国卫生与公共服务部长亚历克斯·阿扎将此次访问的照片发到了推特上——不用说，网上立即炸开了锅。一些人开玩笑说，总统大概是要创建一个荷兰合众国，另一些人则说，那肯定是一面没画好的俄罗斯国旗。
报道称，特朗普的支持者为总统辩护，说他画的是象征支持警察的“细蓝线”。美国确实也有“蓝线国旗”，不过旗面为黑白条纹，而且蓝线所在的位置也与特朗普画的不同。特朗普下次拿起画笔前或许应该先查看一下国旗的样子。这其实很简单：特朗普在参加此次活动时衣领上佩戴了美国国旗徽章。
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