日本海上保安厅预算申请创新高 重点加强钓鱼岛警备

媒称，日本海上保安厅8月29日公布了总额达2338亿日元的2019年度预算申请。这与2018年度原始预算相比增加11%，申请额创历史新高。此次继续把重点放在加强钓鱼岛警备的措施上，包含约3500吨的大型巡逻船建造费等。此外还将新购入4艘监视取缔艇，用于2020年东京奥运会和残奥会等反恐措施。
据共同社8月29日报道，日本海上保安厅介绍，为钓鱼岛警备和应对朝鲜船只靠近日本海优质渔场“大和堆”等“构筑战略性海上保安体制”方面计入483亿日元。其中包括用于1艘大型巡逻船的24亿日元和1架新型喷气机的25亿日元，两者都计划2022年度开始服役。为了对沿岸地区海面下地形进行雷达测量而引进中型飞机方面也申请10亿日元。
报道称，此外随着福冈机场增设跑道，位于该机场的福冈航空基地（职员74人，飞机4架）将转移至北九州机场，更名为“北九州航空基地”。
另据《日本经济新闻》网站8月29日报道，为了加强周边有中国公务船航行的钓鱼岛的警备，本次的预算概算要求中列入了3500吨级大型巡逻船的建造经费。作为迎接东京奥运会和残奥会等的反恐措施，还将购买4艘“监视取缔艇”。
报道称，“监视取缔艇”等的购买费用达到上财年的2.5倍，增至56亿日元。海上保安厅希望用这些舰艇充实沿岸警备，同时设想应用于“大和堆”周边海域。
报道还称，关于海上保安厅的职员人数，为了加强钓鱼岛警备等，要求增加429人。
报道指出，日本海上保安厅2018年5月至8月在“大和堆”周边发现了在自身专属经济区内进行违法作业的上千艘朝鲜船只，并警告朝方船只离开。海上保安厅认为，要保护日本渔船的作业环境，需要加强体制。
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