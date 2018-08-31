普京提改革方案：俄女性生孩子越多 可以越早退休

8月29日，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京介入受俄罗斯民众抵制的退休年龄改革方案，提出多项建议，包括修改女性退休年龄改革方案。
俄八成民众反对延退方案
俄罗斯政府6月14日发布退休年龄改革方案，男性退休年龄从60岁推迟至65岁，延长5年；女性从55岁推迟至63岁，延长8年。
俄罗斯国家杜马、即议会下院7月一读通过这一方案。但它遭超过八成俄罗斯民众反对。克里姆林宫先前说，方案由政府制订，普京没有参与。
普京提议女性可提前退休
普京29日发表电视讲话，说俄罗斯女性不仅要工作，而且需要照顾家庭，养育孩子，因而退休年龄延长幅度不应高于男性。
他提议，女性60岁退休，并且养育孩子越多应越早退休，如有3个孩子，可提前3年退休；有4个，可提前5年。如果有5个或更多孩子，“她们将能在50岁退休”。
普京没有就男性退休年龄提出建议。他强调，延长退休年龄是“艰难、不受欢迎但必要”的决定，人口、劳动力变化等因素迫使“我们不能继续拖下去”。
普京当天还建议，应以行政或法律手段防止雇主提前解雇雇员和拒绝雇用接近退休年龄的人。
预计9月底前修改 明年开始施行
卫星通讯社报道，预计杜马9月底前修改方案。如果修改方案获得杜马和议会上院批准，将提交普京签署，成为法律。新的退休法预计2019年开始逐步施行。
俄联邦委员会、即议会上院主管社会政策的委员会主席瓦列里·梁赞斯基29日说，上院支持普京提出的修改建议。
如果方案最终得以施行，将是俄罗斯80多年来首次延长退休年龄。
劳动人口减少 俄财政负担沉重
劳动力减少等因素使俄罗斯财政负担沉重。俄罗卫星通讯社报道，普京7月说，现阶段俄罗斯劳动人口与退休人口的比例为6比5，“很快”会持平并反转，国家财政将不堪重负，养老金体系可能5至10年内崩溃。他呼吁民众从长远角度看待退休年龄改革，为子女后代的幸福着想。
普京2005年说，只要他担任总统，就不会延长退休年龄。俄政府发布退休年龄改革方案后，民意调查结果显示，普京的支持率下跌6个百分点。俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫6月说，普京不会顾虑支持率，而以国民利益为首要出发点。
佩斯科夫说，距普京做出不延长退休年龄的承诺过去多年，一些因素发生变化，包括俄罗斯人口寿命、经济状况和国际关系。
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