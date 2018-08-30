美经济持续增长会破纪录吗？

美媒称，美国总统特朗普和美联储——美国最高经济决策者——认为美国经济强劲，他们希望保持经济持续增长。如果经济增长顺利持续到2020年，这将是迄今美国历史上最长的扩张期。
但是，在下一步该怎么做的问题上特朗普和美联储态度对立。
据美国《华盛顿邮报》网站8月27日报道，特朗普认为，关键是通过大幅减税和低利率刺激经济，这样企业和家庭就会出去消费。但特朗普不控制利率，控制利率的是美联储。美联储正致力于逐步提高利率，以确保经济不会过热，不形成泡沫。
报道称，从许多方面来说，这是一种前所未有的局面：美国从未在经济如此好的时候经历过如此多的刺激措施，而且自上世纪30年代以来也从未经历过如此大规模的贸易战。对于该做什么，没有明确的路线图。
特朗普最近公开了这种分歧，打破多年来的先例，公开批评美联储及由他本人任命的现任领导人杰罗姆·鲍威尔。
据报道，目前，特朗普减税数万亿美元和增加联邦开支的举措帮助股市创下新高，二季度美国经济增长率达到4.1%，为四年来的最高水平。但越来越多的人担心，特朗普的政策创造了一种“吃糖后的兴奋”状态，经济增长将在2018年达到顶峰，之后便回落，可能会在明年年底或2020年陷入衰退。
报道称，特朗普的关税是另一个摩擦点：他认为关税是达成更好贸易协议的必要的讨价还价工具，而美联储和许多经济与商业领袖警告说，贸易战可能使经济增长放缓甚至恶化经济。
国际清算银行总经理阿古斯丁·卡斯滕斯上周末在风景如画的怀俄明州杰克逊谷地举行的央行行长年度会议上发表言辞激烈的讲话，并称“在美国经济开足马力前进之际，美国却开始在路上设置障碍，这很矛盾”。他警告说，特朗普的贸易政策可能引发一场“完美风暴”。
据报道，美国持续时间最长的经济扩张仅持续了10年（从1991年3月持续到2001年3月），当前的经济增长如果持续到2019年7月以后就会打破此前的纪录。
美国圣路易斯联邦储备银行负责人詹姆斯·布拉德说，他和其他美联储领导人关注的是如何让美国目前的经济状况再持续至少5年。
布拉德说：“衰退并非不可避免。”
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