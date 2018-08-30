韩媒：中国官员透露习近平9月9日极有可能不访朝

韩国《中央日报》8月30日报道，一位要求匿名的外交消息人士30日透露，“中国官员表示，中国方面还未最终确定出席9月9日朝鲜政权建立70周年阅兵式的最终人选”，“但正在向主张习近平不出席的趋势发展”。
中国国家主席习近平是否会在朝鲜纪念政权建立70周年的9月9日访问朝鲜、出席当天的纪念阅兵式，备受外界关注。据悉，这种情况下，中国国内也出现了认为访问存在风险的警告之声。 韩国《东亚日报》8月29日报道，北京外交界预计，习近平将派常委（最高领导层）朝鲜纪念政权建立70周年参加阅兵式，并在9月访问朝鲜。
首先，在朝鲜阅兵式上有可能出现触怒美国的新型武器的情况下，习近平出席朝鲜的阅兵式存在危险。如果习近平出席阅兵式，极有可能站在朝鲜国务委员会委员长金正恩的身边，就会给人留下中国和朝鲜共同应对美国的强烈印象。
一些中国专家担心，在美朝无核化协商陷入胶着状态、联合国安理会维持对朝鲜制裁的情况下，如果恢复中国与朝鲜的经济合作，就会发出中国首先放松对朝鲜制裁的信号，加强国际社会对中国的不信任。
韩国《朝鲜日报》8月20日也报道称，朝鲜政权建立70周年日之际，习近平访朝，对中国而言是负担不小的选择。
目前，中美关系正因为贸易战而跌至谷底，美朝间的无核化磋商也形成了平行线，未能找到突破口。美国在无核化磋商过程中，不断怀疑中国担当着幕后指使人。在美国的这种视线之下，如果习近平在朝鲜大肆炫耀中朝友好，此后的无核化谈判的胶着状态进一步恶化，中国很可能陷入巨大的“中国责任论”之中。
而新加坡《海峡时报》17日也报道称，习近平接受金正恩的邀请访问朝鲜，但不排除计划在最后一分钟被改变。（多维新闻）
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