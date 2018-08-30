藐视特朗普！欧盟官员呼吁欧洲公司别怕白宫威胁

英国《卫报》网站近日刊发题为《欧盟外交政策主管呼吁企业在伊朗问题上藐视特朗普》的文章称，在特朗普誓言要阻止与伊朗进行贸易的公司进入美国市场之际，欧盟则鼓励其企业对白宫置之不理，加大了拯救伊朗核协议的力度。
文章称，8月上旬，欧盟外交事务高级代表费代丽卡·莫盖里尼说，布鲁塞尔不会让2015年与德黑兰达成的协议夭亡，她敦促欧洲人做出自己的投资决策。
今年5月，特朗普背弃了伊朗核协议，称它是“一项可怕的单方面协议，永远不应该达成”。在欧盟委员会主席容克和特朗普发誓要增加欧盟和美国之间的零关税贸易并摆脱最近的分歧几周后，当前这场冲突有可能破坏跨大西洋关系的稳定。
莫盖里尼说：“我们正竭尽全力让伊朗遵守协议，让伊朗从协议带给伊朗人民的经济利益中获益，因为我们认为，这不仅符合我们地区的安全利益，也符合全世界的安全利益。”
她说：“如果有一项关于核不扩散的国际协议正在发挥作用，那么就必须维持。我们特别鼓励中小企业增加与伊朗和在伊朗的生意，这是我们优先考虑的安全事项之一。”
文章称，美国对伊朗的经济制裁于8月7日凌晨零时许生效。
与此同时，一项阻断性法规——上次使用是为了保护欧盟公司免受（美国）对古巴制裁的影响——生效，此举旨在威胁欧洲公司，如果它们服从华盛顿的命令将面临法律后果，同时也向它们提供起诉美国干预的机会，从而将它们保护起来。不过，阻断性法规的效果仍存在严重疑问。
美国重新实施的第一批制裁措施针对的是涉及美元、伊朗汽车部门以及商用飞机和包括黄金在内的金属采购的金融交易。将于11月初实施的第二批制裁措施将打击伊朗的石油部门和中央银行。
莫盖里尼说，伊朗感受到核协议带来的经济利益至关重要。她说，这是“以迄今为止所做的一切换取经济好处是伊朗的根本权利，伊朗遵守了所有与核协议有关的承诺”。
文章称，美国的这一举动加强了布鲁塞尔要求使跨大西洋联盟更加松散的呼声。欧洲议会自由派领导人、比利时前首相居伊·费尔霍夫施塔特（伏思达）说：“这再次说明为什么我们欧洲人必须加强我们的外交政策，以便独立于美国之外决定我们与大中东地区的关系。”
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