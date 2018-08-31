新加坡政府推出AI学习计划 一万人将可以免费参加课程

据新加坡“亚洲新闻网”8月30日报道，从初中生到已经参加工作的成年人，共计一万名新加坡人将有都将有机会学习人工智能(AI)基础知识，这是30日政府公布的“AI为了每个人”项目的一部分。
新加坡通信与信息部部长易华仁(S. Iswaran)在纪念“人工智能新加坡”(AISG)计划成立一周年的活动上表示，上述项目共针对1万名参与者，旨在让他们熟悉AI，并帮助他们认识AI在日常生活中的应用。AISG、新加坡资讯通信媒体发展管理局(IMDA)和新加坡国立大学(NUS)的特别联合简报表示，这项计划还将有助于消除人们对人工智能会取代工作的担忧。
这场免费讲习班时长3小时，教学材料将由科技巨头英特尔和微软提供，教学从8月底开始持续三年。
据报道，，AISG是一项旨在提升新加坡AI水平，为新加坡数字经济发展提供动力的国家计划。除上述免费项目外，AISG在30日还宣布了另一项名为“AI为了行业”(AI4I)的项目。据简报介绍，与上述免费项目不同，这个AI4I以业内人士为主，针对的是2000名工程师，软件开发人员以及技术上倾向并热衷于学习或深化Python编程知识来开发应用程序的经历和高管。这一项目的课程会持续三个月，参与者将获得AI基础证书，项目费用为500新元，微软和英特尔也会参与这一项目。而除了发展当地人才库外，新加坡政府还在计划建设可信的人工智能生态系统。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost