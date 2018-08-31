空气污染会让智力“显著下降” 英媒：相当于少上一年学

英媒称，最新研究显示，空气污染会导致智力“显著”下降，这表明有毒空气造成的危害远比众所周知的对身体健康的影响严重。
据英国《卫报》网站8月27日报道，研究发现，高污染水平导致语言和数学测试结果显著下降，平均影响相当于受教育程度减少一年。
研究小组成员、美国耶鲁大学公共卫生学院的陈曦（音）说：“污染空气会令每个人的受教育程度平均减少一年，这种影响是巨大的。但是我们发现，对于老年人尤其是64岁以上的人士、男性以及受教育程度低的人来说，影响要更糟。如果我们计算对于这些人群的影响，结果可能是数年的受教育程度。”
报道称，此前的研究发现，空气污染能够损害学生的认知能力，但是这项研究是首次考察各个年龄段的差异和男女差异。
陈曦说，对于64岁以上的人来说，对智力的损害最为严重，而且伴随着严重的后果，因为“我们通常在老年时做出最重大的财务决定”。英国公共卫生慈善机构Medact的丽贝卡·丹尼尔斯说：“这份报告的调查结果让人非常担忧。”
报道称，空气污染每年导致700万人过早死亡，但是其对人们智能的危害却少为人知。最近的一项研究发现，有毒空气与精神疾病患者的“极高死亡率”有关，而早先的研究认为有毒空气与儿童精神疾病罹患率的增长有关，另一项分析则发现，住在交通繁忙道路附近的儿童罹患痴呆症的风险增加。
报道还称，这项发表在《国家科学院学报》月刊上的新研究分析了2010年至2014年针对全中国2万人开展的语言和数学测试。科学家将测试结果与二氧化氮和二氧化硫污染记录进行了比照。
报道指出，他们发现，人们接触污染空气的时间越长，对智力的损伤就越大，对语言能力的损害比对数学能力的损害更大，对男性比对女性更大。研究人员称，这可能是男女大脑工作方式不同造成的。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost