    • 2018年8月15日

    Home global 土耳其总统:抵制iPhone美元 像对待篡位者那样

    土耳其总统:抵制iPhone美元 像对待篡位者那样

    星期三, 八月 15, 2018

    土耳其和美国近日贸易摩擦凸显。总统埃尔多安14日发表讲话，呼吁土耳其民众抵制美国货，包括iPhone手机。他还鼓励民众把手头的美元都换成里拉，称这关乎尊严
    　　
    此外，这两天土耳其电信、航空公司集体开始拒接美国广告；有消息称刚上任的土耳其财政部长将在后天（16日）召开千人外国投资者大会，阐明政府立场。
    　　
    另一方面里拉对美元汇率在13日略有回升。而对于土耳其发生的这一切，白宫表示正在密切关注

    据美国CNBC新闻网消息，埃尔多安于14日在安卡拉的一场集会上表示，土耳其必须继续生产、出口本国制造的商品；如果购买美国电子产品，土耳其将再次沦为制裁目标；土耳其要做到自给自足，本土生产的商品质量要做到比进口商品高。
    　　
    他表示，美国有iPhone，但其他国家有三星，而且我们也有自己本土的手机品牌。
    　　
    埃尔多安以土耳其本土手机厂Vestel为例，鼓励民众多买国产货，并称这家公司最近股票上涨将近8%
    　　
    Vestel公司旗下一款智能手机名为Venus，高端产品“Z系列售价将近2500里拉，低端的“E系列价格约900里拉。

    而一台iPhone X64GB）在土耳其标价7499里拉，超出Venus数倍不止。

    不过埃尔多安在经历2016年的政变后，选择用iPhone手机的Facetime功能对外发声，其本人也拥有苹果电脑等产品。法新社称这番言论可能会令民众不服。而一些土耳其人听到这番言论后也调侃：里拉都跌成这样了，反正iPhone什么的我也买不起。

    土耳其里拉兑美元今年以来跌逾40%，其中步入8月更是暴跌了20%，引起市场恐慌情绪。土耳其政府指责美国挑起经济战不计后果。特朗普则认为里拉暴跌令抵消美国关税效果为由，在10日宣布对土耳其追加2倍的钢铝关税。
    　　
    但是在13日，里拉兑美元汇率在临近历史最低点处回涨6%14日，土耳其BIST 100股指上升2.4%。但土耳其的经济情况总体依旧并不乐观。

    为制止其货币里拉持续贬值，土耳其中央银行已在前一天（13日）宣布允许商业银行持有更多资金和黄金，希望改善银行体系流动性，恢复投资者对土耳其经济的信心。该国内政部同日宣布对346个社交账号发起调查，这些账号被控散布导致里拉贬值的假新闻
    　　
    14日，埃尔多安在演讲中再次动员民众，要像在2016年对待政变篡位者一样抵制美元。他还强调，土耳其将继续使用里拉。土耳其已经开始把外汇换成土耳其里拉，土耳其将能够抵御住美元、汇率和利率问题。若把里拉换成其他货币，土耳其就将不得不投降。
    　　
    他还呼吁土耳其民众把手头的美元换成里拉，称此举捍卫土耳其货币的尊严

    除了抵制美国货、美元，土耳其电信公司还在14日宣布将抵制美国广告。该公司一位发言人在推特上说道，咱们土耳其电信永远和国家与人民站在一起，并表示公司旗下各部门已经收到了相关拒接美国广告的指示。

    次日，土耳其航空同样表示将抵制美国广告

    同时，路透社援引消息人士称，土耳其财政部长阿尔巴伊拉克（Berat Albayrak）将于16日与来自美国、欧洲、中东的投资人举办电话会议。这是阿尔巴伊拉克上任近两个月以来首次电话会议，预计与会的投资人将高达1000人，阿尔巴伊拉克将直接向投资人传达土耳其政府的立场。
    　　
    相关会议内容还不得而知。
    　　
    对于土耳其国内发生的这一切，美国白宫经济顾问委员会主席凯文哈西特（Kevin Hassett）在13日接受媒体采访时表示，特朗普政府正在密切关注
    　　
    新华社曾指出，埃尔多安将里拉汇率暴跌归咎为美国的经济战争，但土耳其经济的结构性顽疾也难辞其咎。土耳其经济过度依赖外需，造成严重结构性失衡，截至2017年外贸占土耳其GDP比重高达46%。并且，土耳其连年出现严重贸易逆差和资本项逆差，这意味着该国极度依赖外部投资和融资。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：