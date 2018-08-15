土耳其总统:抵制iPhone美元 像对待篡位者那样

土耳其和美国近日贸易摩擦凸显。总统埃尔多安 14 日发表讲话，呼吁土耳其民众抵制美国货，包括 iPhone 手机。他还鼓励民众把手头的美元都换成里拉，称这关乎 “ 尊严 ” 。

此外，这两天土耳其电信、航空公司集体开始 “ 拒接美国广告 ” ；有消息称刚上任的土耳其财政部长将在后天（ 16 日）召开 “ 千人外国投资者大会 ” ，阐明政府立场。

另一方面里拉对美元汇率在 13 日略有回升。而对于土耳其发生的这一切，白宫表示正在 “ 密切关注 ” 。





据美国 CNBC 新闻网消息，埃尔多安于 14 日在安卡拉的一场集会上表示，土耳其必须继续生产、出口本国制造的商品；如果购买美国电子产品，土耳其将再次沦为制裁目标；土耳其要做到 “ 自给自足 ” ，本土生产的商品质量要做到比进口商品高。

他表示， “ 美国有 iPhone ，但其他国家有三星，而且我们也有自己本土的手机品牌。 ”

埃尔多安以土耳其本土手机厂 Vestel 为例，鼓励民众多买国产货，并称这家公司最近股票上涨将近 8% 。

Vestel 公司旗下一款智能手机名为 Venus ，高端产品 “Z 系列 ” 售价将近 2500 里拉，低端的 “E 系列 ” 价格约 900 里拉。





而一台 iPhone X （ 64GB ）在土耳其标价 7499 里拉，超出 Venus 数倍不止。





不过埃尔多安在经历 2016 年的政变后，选择用 iPhone 手机的 Facetime 功能对外发声，其本人也拥有苹果电脑等产品。法新社称这番言论可能会令民众不服。而一些土耳其人听到这番言论后也调侃： “ 里拉都跌成这样了，反正 iPhone 什么的我也买不起。 ”





土耳其里拉兑美元今年以来跌逾 40% ，其中步入 8 月更是暴跌了 20% ，引起市场恐慌情绪。土耳其政府指责美国挑起 “ 经济战 ” 不计后果。特朗普则认为 “ 里拉暴跌令抵消美国关税效果 ” 为由，在 10 日宣布对土耳其追加 2 倍的钢铝关税。

但是在 13 日，里拉兑美元汇率在临近 “ 历史最低点 ” 处回涨 6% ； 14 日，土耳其 BIST 100 股指上升 2.4% 。但土耳其的经济情况总体依旧并不乐观。





为制止其货币里拉持续贬值，土耳其中央银行已在前一天（ 13 日）宣布允许商业银行持有更多资金和黄金，希望改善银行体系流动性，恢复投资者对土耳其经济的信心。该国内政部同日宣布对 346 个社交账号发起调查，这些账号被控 “ 散布导致里拉贬值的假新闻 ” 。

14 日，埃尔多安在演讲中再次动员民众，要像在 2016 年对待政变篡位者一样抵制美元。他还强调，土耳其将继续使用里拉。土耳其已经开始把外汇换成土耳其里拉，土耳其将能够抵御住美元、汇率和利率问题。若把里拉换成其他货币，土耳其就将不得不投降。

他还呼吁土耳其民众把手头的美元换成里拉，称此举 “ 捍卫土耳其货币的尊严 ” 。





除了抵制美国货、美元，土耳其电信公司还在 14 日宣布 “ 将抵制美国广告 ” 。该公司一位发言人在推特上说道， “ 咱们土耳其电信永远和国家与人民站在一起 ” ，并表示公司旗下各部门已经收到了相关 “ 拒接美国广告 ” 的指示。





次日，土耳其航空同样表示将 “ 抵制美国广告 ” 。





同时，路透社援引消息人士称，土耳其财政部长阿尔巴伊拉克（ Berat Albayrak ）将于 16 日与来自美国、欧洲、中东的投资人举办电话会议。这是阿尔巴伊拉克上任近两个月以来首次电话会议，预计与会的投资人将高达 1000 人，阿尔巴伊拉克将直接向投资人传达土耳其政府的立场。

相关会议内容还不得而知。

对于土耳其国内发生的这一切，美国白宫经济顾问委员会主席凯文 • 哈西特（ Kevin Hassett ）在 13 日接受媒体采访时表示， “ 特朗普政府正在密切关注 ” 。

新华社曾指出，埃尔多安将

“

里拉汇率暴跌

”

归咎为美国的

“

经济战争

”

，但土耳其经济的结构性顽疾也难辞其咎。土耳其经济过度依赖外需，造成严重结构性失衡，截至

2017

年外贸占土耳其

GDP

比重高达

46%

。并且，土耳其连年出现严重贸易逆差和资本项逆差，这意味着该国极度依赖外部投资和融资。

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