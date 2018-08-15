美再打压土耳其军工出口 欲进一步破坏其外贸信用

土耳其与美国同盟关系的脆弱性已蔓延至军工领域。

土耳其英文媒体《沙巴日报》（ Daily Sabah ） 8 月 14 日报道，当地时间 13 日由美国总统特朗普签署的 2019 财年国防授权法案决定延迟对土耳其交付 F-35 第五代隐身战机，直到美国国防部于 90 天内出台相关评估报告。对于是否将土耳其整体驱逐出 F-35 研发制造项目，法案未作出决定。





同时，美国防务新闻网 14 日报道称，美国有可能禁止对土耳其 T129 武装直升机发放出口许可，阻止土耳其对巴基斯坦履行价值达 15 亿美元的军火协议。

从亲美到近俄

据悉，相关报告的重要内容将是评估土耳其对 F-35 项目的参与度和影响力，而土耳其从俄罗斯采购 S-400 防空导弹系统一事将对美国国会的最终决定构成重要影响。

早在今年 6 月，美国参议院通过 2019 财年国防授权法案草案时就将土耳其整体排除出 F-35 项目的计划，不仅包括禁止向土耳其提供 F-35 战机，还包括土耳其在 F-35 生产环节的参与。

F-35 战机是在美国主导下，由包括土耳其在内的其它 8 个紧密盟国共同出资并研发的第五代先进战机，是美国及其盟国在 21 世纪主要的空中力量。

2007 年 2 月，土耳其签署参与 F-35 生产的备忘录，土耳其航空工业公司（ TAI ）将为 F-35 生产中央机身及相关零部件。据土耳其媒体报道，土方当时计划耗资 110 亿美元订购 100 架 F-35A 战机。

但是，美国对土耳其国内持不同政见者居伦的庇护，以及对土耳其总统埃尔多安内外政策的批评，再加上美土在库尔德、叙利亚等地区问题上的利益纷争，美土关系渐入僵局。 2016 年 7 月土耳其国内发生未遂军事政变后，埃尔多安随即在国内对政治力量进行重新洗牌，并在外交上大幅改善在叙利亚问题上与其持对立立场的俄罗斯的关系。

土俄关系的改善为土耳其赢得了外交空间，也为土耳其利用俄罗斯发达的军事工业发展本国军工提供了契机。在土耳其升级本国防空系统的招标中， S-400 防空系统凭借其出色的作战性能和相对优惠的技术转让最终获得了土耳其的青睐。

今年 4 月 3 日，俄罗斯总统普京与埃尔多安会面时表示，俄方同意了土耳其有关技术转让的相关请求。土耳其方面则表示，最重要的就是转交技术。土方表示，此前曾就 “ 爱国者 ” 防空导弹的供应问题同美国政府与企业举行过谈判，但没有成功。





土耳其军工的崛起与脆弱

然而，土耳其对美国与西方的长期依赖绝非土俄关系的短期改善所能改变的，美国对土耳其军工业的打击也并不局限于 F-35 战机。据防务新闻网 14 日报道，土美关系的恶化已经影响到土耳其近年来迅速崛起的军工业，此前与巴基斯坦达成的军火出口协议很可能将难以履行。

简氏防务周刊网 5 月 25 日报道称，土耳其与巴基斯坦达成价值 15 亿美元的 T-129 武装直升机出口协议，取得军工出口的重要突破。毕竟，在 2012-2016 五年间，土耳其的军火出口总额才 11 亿美元

这种突破只是近年来土耳其军工业迅速崛起的一个缩影。凭借本国独特的政治优势，土耳其军工企业通过引进、消化、模仿、创新的路径，从西方与前苏东地区获取了诸多军事技术，并较好地整合在本国的武器平台上。

例如，土耳其 “ 岛 ” 级护卫舰凭借成功集成了美英德等国技术装备的特点，获得了多国海军的垂青。在伊斯坦布尔去年 5 月举行的 IDEF 国际防务展上，土耳其企业还展出了 ASYA 未来士兵外骨骼系统、 “ 风暴 ” 电磁轨道炮，以及地对地战术导弹、新型巷战坦克等先进的武器装备。在斯德哥尔摩国际和平研究所今年 3 月的 2017 年度国际军火交易报告中，土耳其在出口榜单中位列第 15 名，是前二十名中除以色列外唯一的中东国家。

但是，同许多新兴国家在工业崛起中面临的问题一样，装备整体制造的进步并不能掩盖在核心部件、先进材料和加工工艺等方面严重依赖外部的问题。对土耳其来说，与在出口榜单上名列前茅相似的是，其在进口榜单上位居第 12 名。

以 T-129 武装直升机为例，虽然其由土耳其航空航天工业公司（ TAI ）生产制造，但由于在发动机、飞行控制系统等核心组件上使用意大利 - 英国合资企业阿古斯塔 · 韦斯特兰的技术和美国企业霍尼韦尔的零部件，其制造和出口必须得到美意英三国的许可。

这在美土关系面临危机的情况下并不容易。

在特朗普政府决定对土耳其出口美国的钢铁与铝制品加征一倍关税，以及对土耳其两名内阁官员实施制裁后，土耳其金融市场的脆弱性随即显现。至 8 月 12 日，土耳其里拉兑美元的汇率已下跌 40% 以上。

为了帮助本国企业最大的军工企业 TAI 拿下巴基斯坦武装直升机的订单，土耳其政府在 2017 年向巴基斯坦提供了 15 亿美元的信贷，但还款日期却并未对外透露。但是面对里拉的暴跌，据《华尔街日报》 14 日报道，埃尔多安除了指责这是针对土耳其的 “ 行动 ” 和 “ 阴险的政治阴谋 ” 外，却无法安抚投资者对该国金融危局的担忧，只能号召民众卖美元、买里拉。

中东力量格局或再洗牌

对于美国为土巴直升机交易设阻一事，常驻安卡拉的一名欧盟武官对防务新闻表示，特朗普总是难以预测的，他可能希望在土耳其经济面临困境的情况下，以进一步破坏其对外出口信用的方式惩罚土耳其。





虽然这场金融危局的走向尚不清楚，但其影响早已蔓延出经济领域。继 11 日在《纽约时报》撰文警告美国不要拿两国关系来冒险，否则土耳其将寻找 “ 新的朋友和盟友 ” 后，埃尔多安近日与俄总统普京通电话，表示将加强两国在能源、防务和叙利亚问题上的合作与磋商。埃尔多安还表示，土耳其有包括伊朗在内的许多 “ 替代方 ” 可开展经济合作，伊朗外长扎里夫称伊朗将一如既往地支持土耳其。

实际上，对于土耳其在中东的作用，特朗普政府并非没有认识。 7 月 23 日，美国防长马蒂斯就致信国会，要求其勿对向土耳其交付 F-35 战机设置阻碍。马蒂斯还表示，若将土耳其踢出 F-35 项目，将危及 F-35 好不容易降下来的制造成本。

然而，从

8

月

7

日至

10

日，特朗普政府仍相继对伊朗、俄罗斯、土耳其宣布新的制裁措施或加征关税，警告三国如不满足美国提出的条件，将面临更重

“

惩罚

”

，迫使三国抱团取暖。美国智库布鲁金斯学会高级研究员达雷尔

·

韦斯特认为，三国可能重新调整各自现有的地区政策，这将影响中东地区的力量均衡。

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