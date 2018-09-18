美餐厅依岁数打折 109岁人瑞吃生日餐倒赚

这家名叫蒙大拿俱乐部（Montana Club）的牛排与海鲜餐厅，推出生日折扣由来已久。凡是到该餐厅用餐的寿星，每一岁就享有1%的折扣。例如，20岁生日可获得20%的折扣，也就是减价百分之二十，以此类推。
这名109岁的老奶奶名叫塞尔夫（Helen Self）。她于8月17日到蒙大拿俱乐部与家人一起庆生。该餐厅果然给她打折109%，不但用餐免费，还倒赚1.25美元。
餐厅老板阿朗佐（Nick Alonzo）当天还特别出席塞尔夫的庆生会，而且亲自将零钱交给她。塞尔夫说：“我明年还会再来。”
蒙大拿州人口统计资料显示，塞尔夫目前是该州最长寿的居民。她从2008年8月17日，也就是99岁生日那天开始，每年都到该餐厅过生日，而那是她唯一为餐点付过钱的一次。
阿朗佐说，从塞尔夫庆祝101岁生日那年开始，她就跟他说，他必须在她生日时出现，付钱给她。
1909年出生于蒙大拿州汉米尔顿（Hamilton）的塞尔夫已经守寡18年。她育有两子，但其中一人在她满100岁之前过世。她现在有7个孙子（女）、6个曾孙（女）和4个玄孙（女）。
塞尔夫的女儿说，除了部分听力受损之外，塞尔夫的身体一直很健康。她有时候会坐轮椅，但走路时拒绝使用拐杖。
塞尔夫平时并不吃药。她的医生说：“她每年只来这里一次，让我知道她还活着。”
当被问到长寿的秘诀时，塞尔夫回答说：“努力工作，让自己保持忙碌。千万不要伤害别人。”
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