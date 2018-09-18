天天喝无糖汽水 失智概率高3倍？研究：饮料可能伤脑

新研究表明，摄入过量的糖——尤其是含糖饮料中的果糖，可能会损害大脑。而无糖汽水（不含糖，但使用人工甜味剂的苏打水，如健怡可乐diet coke、零度雪碧Sprite Zero）还可能增加中风和失智症风险。
研究人员根据弗雷明安姆心脏研究（Framingham Heart Study，FHS）的数据发现，常喝含糖饮料的人记忆力较差，脑容量变小，同时大脑中负责学习和记忆的海马体明显缩小。更糟的是，进一步的研究发现，每天喝无糖汽水的人，比那些不喝的人患中风和失智症的概率要高出3倍。
这两项研究分别发表在学术期刊《阿兹海默症与失智》和《中风》上。
但研究人员同时也指出，这些发现，只证明了相关性，并非因果关系。因此研究者在警告人们不要过量饮用无糖汽水或含糖饮料的同时，也指出需要做更多的研究以确定它们是如何损害大脑，以及它们如何令糖尿病或各种血管疾病更加恶化。
“这些研究虽然不是包罗万象或终结性的，但它们提供了强有力的数据和强烈的建议。”同为这两篇研究论文的资深作者Sudha Seshadri说：“看来含糖饮料实在没什么好处，用人造甜味剂代替似乎也并无助益。”她又补充说，也许我们还是应该适应喝水。
两篇论文的通讯作者帕斯（Matthew Pase）说，过量的糖一向与肥胖，心脏病和二型糖尿病等心血管和代谢疾病有关，但人们对其对大脑的影响知之却甚少。
他选择研究含糖饮料来检查糖消费总量，因为“很难衡量饮食中的糖摄入总量，”他说，“因此使用含糖饮料代替之。”
第一项研究分析了约四千人的数据，包括磁共振成像（MRI）扫描和认知测试结果，并把研究对象分为两组：每天饮用超过两杯含糖饮料者，或每周喝超过三杯汽水的人。在“高摄入量”组中，发现了多种加速脑老化的迹象，包括较小的整体脑容量，较差的情景记忆和萎缩的海马体，这些均为早期阿兹海默病的危险征兆。还发现，每天至少喝一杯汽水的人，和脑容量减少相关。
第二项研究调查同类疾病患者45岁以上的后代，对其做了10年的监测后发现，喝含糖饮料和中风、失智症并无关联。然而，每天至少喝一杯无糖汽水（diet soda）者更可能患上以上两种疾病。
以往的研究发现无糖汽水者可能引起中风，而导致失智症这还是头一回。他补充说，这些研究没有区分人造甜味剂的类型，也没有考虑其它可能来源，科学家已经提出了人造甜味剂造成伤害的各种假设，从改变肠道细菌到改变大脑对“甜蜜”的看法，但“我们需要继续研究以找出其潜在机制。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost