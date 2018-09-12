五天内打到俄边境？！乌政府军集结1.2万兵力 乌东战火或重燃

“今日俄罗斯”电视台网站9月4日报道称，“顿涅茨克人民共和国”作战指挥部副指挥爱德华·巴苏林在记者会上援引情报部门的消息称，乌克兰军方在马里乌波尔方向组建了总人数逾1.2万的进攻突击集群。
他指出：“根据我们从乌武装力量总参谋部、冲突区联合力量行动指挥部和兵团指挥部的消息源那里获得的情报，日益明显的是，敌人在马里乌波尔方向组建了进攻突击集群……上述兵团和部队总人数超过1.2万。”
报道称，据悉，编入突击集群的有乌武装力量的第36海军陆战旅、第79空降突击旅、第128山地突击旅及第56摩步旅的部分部队。此外，这个方向还集结了国民近卫军“亚速”团及多个炮兵旅团的兵力。后者应当为可能的进攻提供火力支援。
该集群可能的行动目标是在五天内打到俄罗斯边界，随后计划在“亚速”团和第79空降突击旅突袭部队占领区域的居民点清理“不良分子”和基辅当局的敌人。
报道称，巴苏林强调：“敌人明白，开展这种进攻行动造成的死伤如果不是数以千计，那也将会数以百计。为满足自己的野心和2019年选举前的宣传需要，乌克兰军政领导层不惜进行任何冒险，尽管可以预见这会导致大量伤亡。”
他同时指出，“顿涅茨克人民共和国”武装力量为潜在的进攻做好了充分准备，防范基辅当局采取此类行动。
报道称，巴苏林总结道：“乌克兰指挥部的这个决定没有前途……我们将保护自己的公民。我们的部队处于完全战备状态，敌人不会得逞。”
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