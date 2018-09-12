五天内打到俄边境？！乌政府军集结1.2万兵力 乌东战火或重燃

“ 今日俄罗斯 ” 电视台网站 9 月 4 日报道称， “ 顿涅茨克人民共和国 ” 作战指挥部副指挥爱德华 · 巴苏林在记者会上援引情报部门的消息称，乌克兰军方在马里乌波尔方向组建了总人数逾 1.2 万的进攻突击集群。





他指出： “ 根据我们从乌武装力量总参谋部、冲突区联合力量行动指挥部和兵团指挥部的消息源那里获得的情报，日益明显的是，敌人在马里乌波尔方向组建了进攻突击集群 …… 上述兵团和部队总人数超过 1.2 万。 ”





报道称，据悉，编入突击集群的有乌武装力量的第 36 海军陆战旅、第 79 空降突击旅、第 128 山地突击旅及第 56 摩步旅的部分部队。此外，这个方向还集结了国民近卫军 “ 亚速 ” 团及多个炮兵旅团的兵力。后者应当为可能的进攻提供火力支援。





该集群可能的行动目标是在五天内打到俄罗斯边界，随后计划在 “ 亚速 ” 团和第 79 空降突击旅突袭部队占领区域的居民点清理 “ 不良分子 ” 和基辅当局的敌人。





报道称，巴苏林强调： “ 敌人明白，开展这种进攻行动造成的死伤如果不是数以千计，那也将会数以百计。为满足自己的野心和 2019 年选举前的宣传需要，乌克兰军政领导层不惜进行任何冒险，尽管可以预见这会导致大量伤亡。 ”





他同时指出， “ 顿涅茨克人民共和国 ” 武装力量为潜在的进攻做好了充分准备，防范基辅当局采取此类行动。





报道称，巴苏林总结道： “ 乌克兰指挥部的这个决定没有前途 …… 我们将保护自己的公民。我们的部队处于完全战备状态，敌人不会得逞。 ”





9

月

3

日，

“

顿涅茨克人民共和国

”

宣布乌武装力量在马里乌波尔方向的多支部队进入最高战备级别。从在顿巴斯南部击落的乌无人机上获取的信息也表明，大规模攻势正在准备中。拍摄的照片清楚显示了在赫列博达罗夫卡和扎恰托夫卡居民点火车站卸下的装甲车辆。

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