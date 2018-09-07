荷兰银行ING认缴7.75亿欧元了结洗钱调查

法媒称，荷兰最大银行之一荷兰国际集团（ ING ）周二（ 4 日）与该国司法部门达成协议支付 7.75 亿欧元。荷兰司法部门与 ING 达成的和解协议，主要围绕的是对后者 2010 年至 2016 年涉及的 “ 洗钱及腐败行为 ” 进行的一项调查。





据法国《论坛报》网站 9 月 4 日报道，荷兰检方表示，这笔钱包括 6.75 亿欧元的罚款和 1 亿欧元归还海牙政府的款项。这是迄今为止荷兰的银行因为刑事案件被处以的最高罚款。 ING 去年 3 月曾在年报中披露了遭调查一事，当时就表示可能会对财务报表产生重大影响。 2017 年， ING 实现净利润 49 亿欧元。 4 日在阿姆斯特丹股市， ING 的股价微幅下跌 0.14% ，报收于每股 11.55 欧元。





报道称，检方认为，调查特别针对转移贿款行为，总额可能达到数千万美元，这些钱主要是由数家电信公司转给了乌兹别克斯坦前总统的女儿卡里莫娃的公司。卡里莫娃已于 2017 年 7 月因欺诈、洗钱和窝藏外汇被关入监狱。行贿企业中包括总部设在阿姆斯特丹的俄罗斯温佩尔电信公司，该公司 2016 年向美国和荷兰当局支付了 7.95 亿美元的罚款，主要是因为其被控违反了美国有关腐败行为的法律。





据报道，荷兰当局认为，

ING

默许了这些交易行为，因而没有遵守《反洗钱和恐怖融资法》。而据英国《金融时报》报道，这种缺陷可能也被其他企业利用了，其中一位女性内衣商人可能利用

ING

的账户洗钱约

1.5

亿欧元。

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