马克龙夫妇想“筹点钱” 将在爱丽舍宫开小卖部

9 月 15 日和 16 日是法国的 “ 欧洲文化遗产日 ” 活动，届时爱丽舍宫将对公众开放。法国总统埃马纽埃尔 · 马克龙和妻子布丽吉特抓住此次机会，在爱丽舍宫主庭院内设立一个礼品店，向观光客出售商品，以筹资翻修建筑物。事实上，马克龙此前就曾经通过设立礼品店和发行彩票的手段来筹集资金，用于建造和修缮工作。





综合法国《费加罗报》和时尚媒体 “Gala” 报道，法国将于 9 月 15 日和 16 日迎来一年一度的 “ 欧洲文化遗产日 ” 活动。在此期间，不少法国历史文化遗产将免费向公众开放，其中就包括法国总统府爱丽舍宫。每年的开放日，爱丽舍宫门前都会聚集着数百名毫不犹豫前来排队的民众和游客。

在今年为期两天的遗产日活动中，法国总统马克龙和妻子布丽吉特抓住机会，将在爱丽舍宫限时设立一家礼品店。据悉，礼品店将设立在主庭院 “ 荣誉庭 ” 内，店内出售一些印有爱丽舍宫标志的商品。这个礼品店仅开放两天，收益将会用于翻新建筑物。

据悉，今年爱丽舍宫还开放了一些新的区域：总统的酒窖、厨房和花艺工作室。报道称，借此宝贵的开放机会，可以向人们介绍每天在爱丽舍宫工作的人，或许能够吸引到更多的观光客。





事实上，马克龙已不是第一次通过开 “ 小卖部 ” 来筹钱了。据海外网此前报道，马克龙为了在城堡度假时不用去海边而被 “ 狗仔 ” 拍到，特地斥资 3 万 4 千欧元在城堡里修建了一个游泳池。同时，为了避免被批 “ 花纳税人的钱 ” ，这一建造费用将由城堡即将开放的纪念品商店的收入来承担。

此外，除了开

“

小卖部

”

，马克龙还曾运用其他商业手段来筹资修复文化遗产。据报道，马克龙此前听取了一名知名电视节目主持人的建议，于今年

5

月宣布在法国发行彩票，以募集资金用于文化遗产的修复，预计彩票收入将会为文化遗产保护提供

1500

万至

2000

万欧元的资金。

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