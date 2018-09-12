印空军准备接装“阵风”战机 或用以威慑巴基斯坦

据印度 Zee 新闻网站 9 月 9 日报道称，印度官方消息人士称，印度空军正在为迎来 “ 阵风 ” 战斗机悄悄进行准备，包括准备好所需的基础设施以及对飞行员进行培训。他们表示，印度空军将在年底前派一批飞行员赴法国，进行 “ 阵风 ” 战斗机相关培训。





报道称，一些印度空军团队已经访问过法国，帮助达索飞机制造公司对印军将要采购的 “ 阵风 ” 进行特定改进。





在 2016 年 9 月，印度与法国签署了政府间协议，采购 36 架 “ 阵风 ” 战斗机。这款能携带多种大威力机载武器的战机定于 2019 年 9 月开始交付。





消息人士称，达索飞机制造公司已经开始试飞向印度供应的 “ 阵风 ” 战斗机，印度要求该公司严格准时交付飞机。





报道称，这些 “ 阵风 ” 战斗机将有多种按照印度要求进行的改造，包括使用以色列产的头盔显示器、雷达告警接收机、低频干扰机、可记录 10 小时飞行数据的飞行参数记录仪，以及红外线搜索和追踪系统等。消息人士称，一批印度空军飞行员已经在法国接受了 “ 阵风 ” 战斗机培训，将于年底前再赴法国。





报道认为，印度国会对这个协议存在一些质疑，包括这些飞机的价格。不过印度政府驳斥了这些指控。消息人士称，印军的第一个 “ 阵风 ” 战斗机中队将部署在安巴拉空军基地。该基地距印巴边界约 220 公里，是印度空军最重要的战略基地之一。





第二个 “ 阵风 ” 战斗机中队将部署在西孟加拉邦的哈西马拉基地。官员表示，政府已批准 40 亿卢比（约合 5500 万美元）用于建设所需相关基础设施，例如掩体、机库以及飞机维护设施。

消息人士称，法国定期向印度通报飞机项目进展。根据协议，这些飞机将在协议签署

36

个月之内开始交付，并于

67

个月之内完成交付。

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