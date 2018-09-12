    • 2018年9月12日

    Home global 印空军准备接装“阵风”战机 或用以威慑巴基斯坦

    印空军准备接装“阵风”战机 或用以威慑巴基斯坦

    星期三, 九月 12, 2018

    据印度Zee新闻网站99日报道称，印度官方消息人士称，印度空军正在为迎来阵风战斗机悄悄进行准备，包括准备好所需的基础设施以及对飞行员进行培训。他们表示，印度空军将在年底前派一批飞行员赴法国，进行阵风战斗机相关培训。

    报道称，一些印度空军团队已经访问过法国，帮助达索飞机制造公司对印军将要采购的阵风进行特定改进。

    20169月，印度与法国签署了政府间协议，采购36阵风战斗机。这款能携带多种大威力机载武器的战机定于20199月开始交付。

    消息人士称，达索飞机制造公司已经开始试飞向印度供应的阵风战斗机，印度要求该公司严格准时交付飞机。

    报道称，这些阵风战斗机将有多种按照印度要求进行的改造，包括使用以色列产的头盔显示器、雷达告警接收机、低频干扰机、可记录10小时飞行数据的飞行参数记录仪，以及红外线搜索和追踪系统等。消息人士称，一批印度空军飞行员已经在法国接受了阵风战斗机培训，将于年底前再赴法国。

    报道认为，印度国会对这个协议存在一些质疑，包括这些飞机的价格。不过印度政府驳斥了这些指控。消息人士称，印军的第一个阵风战斗机中队将部署在安巴拉空军基地。该基地距印巴边界约220公里，是印度空军最重要的战略基地之一。

    第二个阵风战斗机中队将部署在西孟加拉邦的哈西马拉基地。官员表示，政府已批准40亿卢比（约合5500万美元）用于建设所需相关基础设施，例如掩体、机库以及飞机维护设施。
    消息人士称，法国定期向印度通报飞机项目进展。根据协议，这些飞机将在协议签署36个月之内开始交付，并于67个月之内完成交付。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：