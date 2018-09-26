美报告谴责缅军镇压罗兴亚人 承诺援助罗兴亚难民1.85亿美元

美国政府的一项调查发现，缅甸军方在将穆斯林赶出缅甸的行动中，常常以不分青红皂白的、 “ 极端残忍 ” 的手段将罗兴亚人作为袭击目标。美国国务院周一公布了这份措辞严厉的报告，该报告是基于一项对逃往缅甸邻国孟加拉国的成千上万难民中的 1000 多人进行的调查。





这份 20 页的报告没有说明这些暴行是否构成种族灭绝罪和反人类罪。但调查结果很可能会让人们进一步呼吁特朗普政府下定决心，加强对这个东南亚国家的制裁。





报告说： “ 调查显示，最近发生在若开邦的暴力事件是极端、大规模、普遍的，似乎既是为了恐吓民众，也是为了把罗兴亚人赶出去。 ”





【法新社联合国 9 月 24 日电】美国周一承诺提供 1.85 亿美元帮助目前在孟加拉国避难的罗兴亚难民。





美国常驻联合国代表妮基 · 黑利在联大期间召开的缅甸危机部长级会议上宣布，将为食品、医疗和其他重要援助项目提供新的资金。美国及其西方盟友指责缅甸军方对罗兴亚人发动了种族清洗行动。





据缅甸报纸报道，军方领导人敏昂莱在对部队讲话时说，任何国家、组织或团体都没有 “ 干涉一个国家的主权并替它做主的权利 ” 。





Twitter

sgnypost





