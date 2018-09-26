中美贸易续谈判？北京：把刀架在脖子上怎么谈

据法新社9月25日报道，在华盛顿开始对2000亿美元中国商品加征关税一天后，中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文说，中国愿意进行谈判，但必须要平等对待、相互尊重。





王受文在新闻发布会上说：“现在美方采取了如此大规模的贸易限制措施，把刀架在别人的脖子上，这种情况下谈判怎么进行？”





在北京发布一份新的白皮书，声称要澄清与贸易问题相关的事实后，数位中国政府部门的高级官员9月25日举行新闻发布会。





另一位商务部副部长傅自应指出，美国国内一些人声称中国进行不公平竞争，导致美国对华货物贸易出现巨额逆差。“这个说法与事实不符、站不住脚，完全是一种误导。”他还说，美资企业在华年销售收入7000亿美元，利润超过500亿美元。





北京的官员们说，他们计划加强对受损害行业和企业的支持，以抵消贸易战的影响。





工业和信息化部副部长罗文表示，中国将积极采取各种措施，帮助企业排忧解难。

他还说，中国将“切实为企业减税、降负，着力持续优化营商环境”。









罗文说，北京将理性看待形势。“我们也相信绝大多数企业会继续留在中国深耕发展。”





另据德国之声电台网站9月25日报道，中国国务院新闻办公室25日上午10时举行新闻发布会，由商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应和副部长王受文等接受记者提问。





针对美国认为中国在经贸上的不公平做法，傅自应说这种说法与事实不符。他阐述了中美双方的共同利益如何远大于分歧，不该只看贸易差额。他说：“美企业在中美经贸合作中获得的利润远超中国企业。可以说，贸易顺差反映在中国，但‘利益顺差’在美国。”





谈到贸易谈判，王受文说能否重启完全取决于美方。“把刀架在别人的脖子上，这种情况下谈判怎么进行？它不是一个平等的谈判和磋商。”





此外据路透社9月25日报道，中国政府高级外交官在于纽约举行的一次会议上对商界人士说，在“威胁和压力”下，对话无法进行。





据称，中国国务委员兼外交部长王毅说，美国一些势力在经贸、安全等领域频繁对中国进行无端指责……毒化两国关系氛围……极不负责任。





王毅对美中关系全国委员会和美中贸易全国委员会的成员说：“这种做法……如果任其发展，将使中美关系40年来取得的成果毁于一旦。”





又据美国《华尔街日报》网站9月24日报道，中国发布最新白皮书《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》，全文约3.6万字，包括六个部分。





报道称，特朗普可能在今后几天发表正式声明，指示美国贸易代表罗伯特·莱特希泽开始整理下一批关税清单。新的清单如果全面落实，将覆盖几乎所有中国输美商品。





惠誉国际信用评级有限公司首席经济师布赖恩·库尔顿9月24日在一份报告中说：“贸易战现在已经成为现实。”鉴于特朗普政府的“保护主义”贸易政策，惠誉公司下调了全球经济增长预期。惠誉认为美国的政策将“对全球增长产生实质性影响”。





报道称，惠誉将中国明年的经济增长预期从此前的6.3%下调至6.1%，并将2019年全球经济增长预期从3.2%下调至3.1%。





又据美国《洛杉矶时报》网站9月24日报道，随着巨额新关税9月24日在日益升级的贸易战中生效，中国指责美国实行“贸易霸凌主义”，恫吓其他国家并采取会损害全球经济的保护主义政策。





中国国务院发布的这份题为《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》的白皮书说，中国一直在“以最大的耐心和诚意回应美国关切……然而，美国出尔反尔、不断发难……”





新华社报道，发布此白皮书的目的是“澄清事实”，并提出冲突的解决方案。





报道称，近几个月的贸易谈判并没有缩小双方之间的差距，今年预计也不会有解决方案。随着时间的推移，贸易战很可能对全球经济造成冲击。





报道还称，从更长远来看，中国很可能会更加努力地发展自己的高科技产业，而不是依赖美国的零部件。

Twitter

sgnypost





