战火重开？美加雇佣军抵达顿巴斯助阵乌克兰抗俄

几天前 “ 顿涅茨克人民共和国 ” 的亲俄领导人扎哈尔琴科被炸身亡的阴影，仿佛化身成一团暴风雨来临前的乌云，在乌克兰东部上空迅速积聚加重。

据俄《消息报》 2 日报道，自行宣布独立的 “ 顿涅茨克人民共和国 ” 民兵行动指挥部新闻处负责人别兹索诺夫称： “ 我们的情报部门证实，大量外国军人抵达部署在乌尔祖夫居民点附近的乌克兰第 56 摩托化步兵旅和第 406 炮兵旅。同时一些美国和加拿大的高级别军人抵达乌克兰军队 ‘ 东方 ’ 联合战役战术小组，我们认为，这些外国军人将直接参与进攻行动计划。 ”

据俄塔社 3 日报道，别兹索诺夫还说，乌克兰正计划用三个陆军旅以及一个预备役营，对顿涅茨克发动攻势，美国和加拿大军人将担任他们的指挥官， “ 也就是说，所有的军事行动由北约负责指挥 ” 。

俄专家认为，该消息表明，基辅方面准备让顿涅茨克南部冲突升级。俄罗斯军事分析家日林表示，这是基辅和华盛顿对莫斯科的又一个挑衅。他们不仅准备与顿巴斯地区的自己人作战，而且准备对抗俄罗斯。外国军人介入将让当地局势更加恶化，地区冲突可能升级。在这种形势下， 9 月 5 日将举行的明斯克协议新一轮会谈已失去意义。俄罗斯学者马尔特诺夫对俄罗斯 “ 民族 ” 网说，美加军人前往顿巴斯地区可能是帮助乌军在 9 月中旬发动进攻。他表示，没有联合国或欧安组织授权，任何外国军人都不应出现在冲突区。美加军人出现在这一地区，意味着对主权国家的军事干涉，这是严重违反国际法的。

另据乌克兰驻美国大使恰雷透露，乌方最近已向美国提出购买价值 7.5 亿美元的防空导弹系统。恰雷还表示，乌军方急需反狙击系统和自动反炮兵雷达系统。 8 月 24 日，美国总统国家安全事务助理博尔顿在基辅同乌总统波罗申科的会见中讨论了相关话题。今年 4 月，美国政府批准向乌出售 “ 标枪 ” 反坦克导弹和狙击步枪， 8 月又向乌军方移交了两套用于探测敌方炮兵阵地方位的雷达系统。

“ 武装乌克兰是美国军国主义者的梦想 ” ，俄罗斯 “ 今日经济 ” 网 3 日引述美国国务院乌克兰事务特别代表沃尔克的话说，华盛顿准备增加对乌克兰的武器供应，并就乌需要的具体武器种类型号进行谈判。他还说，乌克兰的海军及防空部队装备都需要加强，特朗普政府向乌克兰提供的武器会比此前的反坦克导弹更具致命性。

乌克兰联合部队 3 日上午在脸书上发布声明称，乌克兰顿巴斯地区冲突加剧，在之前 24 小时 “ 武装分子 ” 向乌克兰政府军共发动了 16 次攻击，造成乌克兰政府军 8 名士兵受伤。舆论认为，扎哈尔琴科 8 月 31 日在官邸附近被炸身亡让俄乌关系陡然紧张。





“ 顿巴斯，俄罗斯永远与你们在一起 ” ，《俄罗斯报》 2 日发文称，扎哈尔琴科暗杀事件发生后，俄方迅速做出了强烈的反应。普京致电对扎哈尔琴科遇害表示哀悼，并强调俄罗斯将永远与顿巴斯在一起。俄总统新闻秘书佩斯科夫在俄电视台 “ 第一频道 ” 节目中说： “ 一个勇敢的人逝去，他被阴险地杀害了，这个后果将十分严重。乌克兰的恐怖活动还在继续，这无助于执行明斯克协议，无助于分界线的缓和政策，无助于顿巴斯的建设性方案。 ” 俄国家杜马议员卡拉什尼科夫要求迅速承认顿巴斯地区 “ 独立 ” ，他认为扎哈尔琴科是根据基辅的命令被暗杀的。而俄调查委员会称，这一暗杀是国际恐怖主义行为。

扎哈尔琴科被暗杀后，乌克兰防长波尔托拉克接到了 “ 波罗申科总统的来电 ” ，电话中 “ 命令他从顿涅茨克冲突区撤出武装，并建议他写辞职信 ” ，直到通话结束，他才弄清这只是俄罗斯人的一个恶作剧。乌克兰国防部将这一恶作剧称之为 “ 企图挑衅国防部长 ” 。据俄新社报道，恶作剧者还试图让波尔托拉克说出关于联合部队在顿巴斯行动区内的最新情况。

“

不出所料，俄乌当局都将对方定义为暗杀事件的始作俑者

”

，美国

“

动力

”

新闻网

2

日称，扎哈尔琴科被炸身亡，对俄罗斯边境增兵的恐惧，这一切使乌东冲突升级到一个新的阶段。扎哈尔琴科的政治对手也可能是黑手，但此事必然为俄罗斯在更大程度上介入乌东冲突提供了借口。

“

经过

5

年的政治动荡和争斗之后，为扎哈尔琴科复仇的呼声只会加剧恐惧

”

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