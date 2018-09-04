目击者曝刘强东性侵案细节：女当事人哭着逃跑

中国亿万富豪、京东商城CEO刘强东日前爆出涉嫌性侵女大生事件，遭美国警方逮捕扣留16小时后获释。美国《华兴报》社长程汝钊9月4日发表署名文章《亲历刘强东事件：前因后果，中国富豪们有必要这样高调吗》。
文章表示，自己经营的旅行社这次负责前期准备接待刘强东一家人（包括刘的妻儿、岳母），并担任明尼苏达大学学生会的顾问。 文章称，刘强东此行带着妻子章泽天、女儿及岳母一家，事前就要求预定顶级保姆车，司机要是白人、而且不懂中文。
刘强东搭私人专机抵达美国后，受到当地学生热情款待，每天都有学生陪同打高尔夫球、游船钓鱼等。
程汝钊表示，事发当天，他们在圣保罗市一家著名的意大利餐厅用餐，突然有名女学生哭着跑出餐厅，刘强东随即被捕，目前事件仍在调查，不便评论。
但程汝钊透露，幸好章泽天当时正好不在场，否则场面肯定尴尬。
另外大陆媒体搜狐新闻引述目击者称，事发地点不是外传的饭店，并且两人独处，而是在刘强东私人宴会上，受害者坐在刘强东隔壁，被灌了大量红酒。
目击者表示，刘强东那桌大概坐了10人，其中受害者坐在他隔壁，也是那桌唯一的女性，后来她不断被灌下大量红酒，光是那一桌就喝了32瓶，这份酒水单与晚餐帐单，也作为证据提供给美国警方。
9月4日，中国短视频平台“梨视频”发布消息称，刘强东的美国律师称，“在监狱和刘强东聊了20分钟，他没有收到任何指控，未来也不会。没有诉讼、没有指控、没有证据，警方意识到错抓了他，然后将其释放。” （多维新闻）
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