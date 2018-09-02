美国“全球鹰”无人机又坠机 军方2个月后才承认

今年 6 月 26 日，美国空军一架价值 1.23 亿美元的 RQ-4“ 全球鹰 ” 无人机在西班牙海岸附近坠入大西洋。在经过 2 个多月的沉默后，美国官员终于在 6 日向媒体承认确有此事。英媒指出，这一情况被曝出令美军十分尴尬，因为这已是 “ 全球鹰 ” 无人机在过去 1 年里第二次发生坠机事故。

综合《每日邮报》及美国海军研究协会新闻网报道，当地时间 6 月 26 日上午，美国空军第 348 侦察中队的一架 RQ-4“ 全球鹰 ” 无人机在位于西班牙罗塔美军基地附近的加的斯湾坠入大西洋。事发后，美国海军和空军迅速展开搜寻，将这架大型无人机打捞出水并最终运至罗塔海军基地。





在媒体提供的照片中可以看出，被打捞上来的 RQ-4“ 全球鹰 ” 无人机引擎盖受损，其后部金属也出现了破损。 9 月 6 日，美方空军司令部发言人在事发 2 个月后终于打破沉默，向媒体证实 “ 全球鹰 ” 无人机坠海且已进行回收的消息，并表示事故原因仍在调查中。

RQ-4“ 全球鹰 ” 是一种可在高空飞行、续航时间长的遥控飞机，用于提供地面状况的图像，并跟踪敌方部队或车辆等移动目标。它的翼展为 130.9 英尺（约 40 米），设计飞行高度为 60000 英尺（约 18288 米），被称作是美国军方的 “ 天空之眼 ” 。不过令人尴尬的是，这已是 “ 全球鹰 ”1 年内第二次发生坠毁事故。

“ 全球鹰 ” 无人机自 2001 年 11 月开始投入部署，目前有 33 架处于使用中。 2017 年 6 月，分配到美国比尔空军基地第 12 侦察中队的一架无人机在加利福尼亚州东部的惠特尼山附近坠毁。而在 2012 年，参加美海军监视计划的一架 RQ-4 在切萨皮克湾坠毁， 2011 年，还有一架 EQ-4B“ 全球鹰 ” 无人机在阿富汗坠毁。

最近几个月，

“

全球鹰

”

无人机在乌克兰东部以及叙利亚海岸附近的东地中海正进行侦察任务。

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