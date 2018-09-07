范冰冰被抓重磅报道离奇被删 被指涉性腐败

中国女星范冰冰因偷税漏税风波，已超两个月不见人影。但官媒突然转发范冰冰被抓的消息，引发极大关注。 综合媒体北京时间 9 月 7 日报道，就在中国央视前名嘴崔永元举报范冰冰涉阴阳合同一事两个月后，后者的行踪传来最新消息。





9 月 6 日，中国证券日报网转载《逃税被调查 范冰冰被控制将接受法律裁决》文章，内称，除涉偷税漏税外，范冰冰还涉嫌参与有关银行违规放贷及腐败案件。





文章强调，范冰冰目前已被有关机构控制，并接受调查，未来最大可能是面临法律制裁。 由于《证券日报》是一家极具公信力的官媒，由《经济日报》主管、主办，而《经济日报》则是中国国务院主办的中央直属党报。 因此，有关范冰冰被抓的消息甫一发出，便迅速引发极大关注。外界据此认为范冰冰目前身陷囹圄。





另外，也有声音认为，亦具有官方背景的 “ 大白新闻 ” 称， 8 月 31 日，河南林州涉贪企业主在受审时当庭举报当红女星范某，被指是一种放风。 不过，多维新闻查询，证券日报网有关范冰冰的转载文章已被删除。最近关于范冰冰的文章是唐德影视与范冰冰的报道。





另据早前台媒报道，范冰冰目前一直被关押在北京的一处秘密地点，甚至

“

睡觉都有人看管，还不准关灯，自由环境极为苛刻

”

。

中国网络流传着这样的消息，即范冰冰是在南京被捕，一路送至北京接受调查。至于范冰冰的涉案，还有声音称，

“

范冰冰性贿赂领导人。

”

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