美22岁美女高尔夫冠军陈尸球包 嫌疑人是流浪汉

据美国 ESPN 、雅虎体育等多家媒体报道，在美国当地时间 9 月 17 日，前爱荷华州立大学的高尔夫女球员塞莉亚 · 巴尔金 · 阿罗扎门娜，被发现惨遭谋杀死于亚美斯冷水高尔夫林克斯球场。这位 22 岁的姑娘生前是爱荷华州 Big 12 （ Big 12 是由十二所位于美国中部的大学组成的体育联盟）冠军和年度女运动员，刚刚在今年 4 月的全美体育联盟高尔夫上摘得女子组冠军。





案件发生后，当地警方很快锁定了一名名为丹尼尔 · 理查德兹的男性犯罪嫌疑人，并以一级谋杀罪逮捕。但由于爱荷华州并没有死刑，因而犯罪嫌疑人将逃脱死刑，最高将面临终身监禁的判决。

尸体藏在高尔夫球包中，头颈部多处刀伤

在美国当地时间周一的上午，一名球员在亚美斯冷水高尔夫林克斯球场发现一个高尔夫球包，但该球包周围并没有发现人。在爱荷华州警方声明中，警方称在上午 10 ： 20 接到报警电话，一名打球的球员在球场发现了一个高尔夫球包，但是没有人站在附近。球场随即报警，赶来的警方打开袋子看到了阿罗扎门娜的尸体。





阿罗扎门娜 1996 年出生于西班牙，今年 6 月刚刚从爱荷华州立大学土木工程专业毕业。她被称为学校高尔夫女队历史上最有成就的球员 —— 她曾赢得 Big 12 分区赛高尔夫比赛个人冠军，被评为爱荷华州立大学年度最佳女球员。今年夏天，她还获得美国女子业余公开赛的参赛资格，并获得欧洲女子业余锦标赛冠军。在她的尸体被发现后，爱荷华州警方召开了一场发布会，声称阿罗扎门娜的 “ 上半身、头部和颈部有多处刀扎伤的伤痕 ” 。





“ 这种事情发生在光天化日之下实在令人震惊，高尔夫球场开阔且无遮挡，一般来说很容易被看到。 ” 警方负责人杰夫 · 哈夫在发布会上表示， “ 所以这起案件让人震惊。 ”

嫌疑人是个流浪汉，作案动机还不明确

警方已经于当地时间周二逮捕了犯罪嫌疑人 22 岁的丹尼尔 · 理查德，并且他已经被指控犯有一级谋杀罪。如此恶性谋杀案已经震惊全美体坛，并且造成了极为恶劣的影响。





警方表示，理查德是一个无家可归的流浪汉，也是这起谋杀案的唯一嫌疑人。在案件发生后，警方盘查了高尔夫球场的几个敞篷，有一个与理查德待在一起的流浪汉接受了警方的讯问。根据爱荷华警方的一份声明，这个流浪汉表示， “ 就在前几天，理查德还公开表示想要先奸后杀一名女性。 ”

哈夫表示，这起谋杀案的作案动机尚不明确，没有证据显示理查德此前认识阿罗扎门娜。哈夫还表示，目前警方尚不知道理查德跟踪了阿罗扎门娜多久， “ 我们不知道他跟踪了她多久。 ”

当地没死刑，嫌疑人最高将面临终身监禁





在刑侦犬的帮助下，警方找到了理查德。当理查德被发现时，警方看到他的脸上全是新的抓痕，他还试图掩盖左手一处较深的割伤痕迹。在理查德的随身背包里，警方发现了一件沾满人类血渍的 T 恤，另外背包里还有一把匕首。

和他住在一起的流浪汉表示，那天理查德回来时，全身都是鲜血、沙土和水。本周二，丹尼尔 · 理查德出庭受审，他的保释金被定为 500 万美元，他现在无意保释。第一场公开听证会将会在本月 28 日进行。由于爱荷华州并没有死刑，因而犯罪嫌疑人将逃脱死刑，最高将面临终身监禁的判决。

阿罗扎门娜此前就读的爱荷华州立大学的主席温蒂

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温斯特林在官方推特上发文表示，阿罗扎门娜是一个

“

非常有运动天赋的学生，也是一个有着光明前途的高尔夫球手。我们与她的家人和朋友们一样非常悲哀，这是一个非常可怕的悲剧。

”

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