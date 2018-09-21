叙利亚总统阿萨德致电克宫 对俄军人丧生表示遗憾

俄罗斯总统府克里姆林宫 9 月 20 日称，收到叙利亚总统巴沙尔 · 阿萨德就俄罗斯军机 17 日被叙政府军意外击落一事发来的电报。

路透社援引俄罗斯国际文传电讯社消息称，俄总统新闻秘书佩斯科夫周四表示，阿萨德在电报中对俄罗斯军用飞机在叙利亚附近坠毁表示哀悼。





叙利亚当地时间 9 月 17 日 23 时左右，俄一架载有 15 名官兵的伊尔 -20 电子侦察机在返回俄驻叙赫梅米姆空军基地途中，在距叙利亚海岸 35 公里处失联。俄罗斯国防部稍后确认，这架俄罗斯军机是被叙利亚防空导弹击落，机上 15 人全部遇难。

不过，俄罗斯国防部发言人伊戈尔 · 科纳申科夫少 18 日表示，以色列应为此次事故负责，因为以色列当时对叙利亚发动空袭，以飞行员还将俄罗斯战机作为掩护，最终导致俄伊尔 -20 被叙利亚防空导弹击落。以色列军方则发表声明称，叙利亚政府应当为此事负完全责任。

俄罗斯总统普京 18 日则表示，这一事件 “ 像是由一连串悲剧性偶然因素所致，以色列战机没有击落俄伊尔 -20” 。同时，普京还表示，俄罗斯将查清此事，并采取有效措施保护驻叙俄军的安全。

叙利亚阿拉伯通讯社（

SANA

）周三曾报道，阿萨德已向莫斯科方面拍发电报，对俄罗斯军人的丧生表示遗憾，但是指责以色列导致了军机被击落。

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