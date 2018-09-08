新加坡外交官吁同志社群 挑战同性性行为禁令

印度最高法院昨天裁决同性性行为无罪后，新加坡资深外交官许通美今天敦促新加坡同志社群，挑战这个国家的同性性行为禁令。





新加坡外交部无任所大使许通美（ Tommy Koh ）在脸书（ Facebook ）回应一则有关印度昨天废除实行 150 多年同性性行为禁令的贴文时，说出这番言论。





许通美说：“我要鼓励我们的同志社群，提出集体诉讼挑战（刑法）第 377A 条的合宪性。”他指的是将男性之间性行为入罪的法律。





新加坡民众先前曾挑战这项禁令是否合宪，但宣告失败。曾担任新加坡驻美大使及驻联合国大使的许通美回应一则相关贴文说：“再试一次。”





尽管新加坡以现代和充满活力的文化着称，但对于同性恋的态度仍旧保守。这项可追溯到英国殖民时代的法律规定，男性之间性行为仍属违法，尽管新加坡鲜少执行这项禁令。





虽然面临重重挑战，但这个人口 560 万城市国家的同志权利支持者近年不断增加。今年步入第 10 年的同志活动“粉红点”（ Pink Dot ） 7 月在新加坡举行，吸引庞大群众共襄盛举。





新加坡主要同志权利倡议团体粉红点表示，印度裁决显示“亚洲对于同性恋的态度朝正面发展”，并呼吁新加坡国会将同性性行为除罪化。

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