新天皇选年号难度高？日本改年号让政府与电脑专家很紧张

台媒称，日本天皇明仁将于 2019 年 4 月底退位，由皇太子德仁继位，虽然日本天皇如今只是虚位元首并无实权，但天皇换人仍将影响所有日本人，因为牵涉到改年号。而且，这次改年号和 1989 年日本上次改用新年号时情况大不同，当年电脑还不普遍，如今电脑、手机和所有人的生活紧密结合。新天皇登基时，日本所有电脑、软件系统当天必须同步改用新年号，这次资讯时代首度改年号能否顺利完成，让日本工程师们都很紧张。





据台湾联合新闻网 9 月 6 日报道，为了因应天皇明仁的 “ 平成 ” 年号步入历史，换上新年号，日本政府科技部门宛如再度面临 2000 年电脑 “ 千年虫 ” 考验，唯恐电脑不识新年号，掀起大乱。外传新年号恐怕明年才出炉，时间紧迫又为这项挑战升高了难度。





报道称，千禧年前，全球专家为电脑可能在 2000 年 1 月 1 日发生计算错误问题，误以为是 1900 年 1 月 1 日而神经紧绷。专家不敢想象银行、大型公司、政府出现时间计算、标记错误产生的乱象，幸而他们担心的 “ 千年虫 ” 并未真的出现。





然而，日本的问题是该国独有。日本是全球唯一仍在使用皇历和年号的国家，该国虽也普遍使用公历，但政府文件、报纸、商业行事历仍使用年号。





84 岁的明仁天皇预定 2019 年 4 月 30 日退位， 58 岁的皇太子德仁亲王 5 月 1 日即位。法新社报道，此次日本更改年号，与 2000 年 “ 千年虫 ” 问题大不相同，人工智能的使用现今更为普遍，且资讯是利用网络传递，一旦出状况，影响将更为严重。





微软日本公司的发言人表示，他们无法预测可能发生何事，但预期不会发生重大问题。





报道称， 2019 年 5 月 1 日，需将公历与日本皇历切换并在日本使用的软件必须更新为新年号，因此新年号的代码与字体必须重新创造。新年号愈早决定，因应时间愈充分，但传闻指出新年号可能延后到明年才宣布，这提高了科技部门工作的难度。





报道还称，日本政府据信已有一份极短的新年号清单，但始终三缄其口，对公布日期也守口如瓶，尽管日本民众对新年号越来越感兴趣。





日本天皇明仁决定提前退位，让专家难得地获得提前选择新年号机会。日本皇室向来神秘，订定新年号虽是政府而非王室的工作，外人对内情仍不甚了解。法新社报道，新年号可能迟至明年才公布，也显见挑选年号大不易。





报道称，负责这项任务的专家至少需遵守三大原则，一是年号必须也只能是两个字，二是易读易写，三是不能过于普通。此外，明治、大正、昭和、平成这四个近代日本天皇年号的第一个字，不能作为新年号的第一个字，连这四个年号日语读音的英文字首都要避开，以防混淆。





报道还称，在日本人眼中，年号相当

“

神圣

”

，因此过去提议但遭到拒绝的年号也不能重提。

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