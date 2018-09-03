大学分数低怎么办？美媒：试试换个课堂座位

美媒称，奔赴大学的学生们很快将会在庞大的讲堂里度过漫长的时间，而最新研究显示他们所选择的座位或许有助于预测他们的最终成绩。
据美国健康生活新闻网8月24日报道，英国研究人员研究了学生们在听课时选择某些座位的原因，并且发现许多学生喜欢和朋友坐在一起，而另外一些学生则希望引起或避免讲课老师的注意。
研究人员发现，有些学生选择那些能让他们可以清楚地看到和听到老师的座位，而其他学生则偏爱那些让他们觉得不那么焦虑的座位，因为他们可以方便地起身离开教室。
研究结果显示，坐在一起的一群朋友倾向于获得相似的成绩。而独自坐在教室角落的学生的成绩往往低于平均水平。但是这项研究仅仅发现了其中存在的联系，却没能证明其中的因果关系。
尽管如此，据研究论文的作者们称，教师们可以利用这项研究结果帮助焦虑的学生，并鼓励学生之间的互动。论文于8月21日发表在欧洲生物化学会联盟期刊《开放生物学》网站上。论文第一作者、英国设菲尔德哈勒姆大学的戴维·史密斯在该刊物的新闻稿中说：“互动是学习的关键组成部分，而在设计学习活动的时候，知道学生在与什么人互动可能具有很大的好处。”
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