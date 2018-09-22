特朗普再次现身联大讲什么？美大使：主权高于一切

美国常驻联合国代表妮基 • 黑利（ Nikki Haley ） 20 日透露，下周二，特朗普将在联合国大会上向世界各国领导人发表演讲，重点是 “ 保护美国主权 ” 、加强与价值观类似的国家的关系。





综合《华尔街日报》 20 日及路透社 21 日报道，黑利周四对特朗普下周的演讲进行了一波预热。

“ （总统演讲的）重点将集中在美国本身，会谈到我们在世界上的角色是什么，以及我们想要继续建立的关系， ” 黑利说， “ 我们非常重视国家的主权。我们认为其他国家也应该如此，不管是哪个国家。 ”

2017 年，特朗普首次作为总统在联合国大会发表演讲，并着重强调他 “ 美国第一 ” 的世界观，与法国总统马克龙及联合国秘书长古特雷斯的主张形成鲜明对比，后两者提倡采取 “ 多边途径 ” 来维护全球秩序。

黑利称，特朗普政府并没有将 “ 多边途径 ” 排除在外。

“ （特朗普下周的讲话）并不会说多边主义行不通，而是要表明主权是最优先的事项。 ” 她说。

在 “ 美国主权 ” 问题上，黑利举例称，美国退出联合国的《全球移民协议》和《巴黎协定》，因为这两个协议都对美国施加了不符合政府政策的要求。





据路透社报道，自特朗普去年 1 月上台以来，一些国家的领导人和外交官对多边主义的未来表示了担忧，但他们很少点名批评。

本周，在被问到特朗普是不是多边主义的威胁时，联合国秘书长古特雷斯这样回答， “ 出于不同的原因，在不同的领域，人们对本国政治机构的信任、各国之间的信任、许多人对国际组织的信任都受到了损害。多边主义一直受到抨击，这是一个令人担忧的问题。 ”

黑利表示，特朗普还会讲到美国如何向外国提供援助的问题。

“ 虽然美国很慷慨，但我们将对那些认同美国价值观、愿意与我们合作的国家慷慨，而不是对那些试图阻碍我们、跟我们唱反调的国家。 ” 黑利说。





此外，特朗普定于下周一举办一场关于全球毒品问题的活动，并已邀请其他国家签署关于打击非法毒品走私的声明，截至目前已有 124 个国家加入。

特朗普还将与韩国、埃及、法国、以色列、日本和英国的国家领导人会晤。

下周的亮点是特朗普周三主持的安理会核不扩散会议，会上将讨论伊朗远程导弹、 2015 年伊核协议、朝鲜以及叙利亚 “ 化武 ” 等问题。

一名美国政府高官透露，特朗普并没有积极寻求与伊朗总统鲁哈尼会晤，尽管他曾表示无条件地愿意和后者见面。

这名官员称，在伊核问题上，特朗普下周将对欧洲盟国传递一个信息，即 “ 伊核协议已经失败，欧洲公司正在从伊朗撤离 ” 。而联合国安理会官员表示，伊核协议的欧洲成员国将为该协议辩护，恪守他们捍卫协议的承诺。

《华尔街日报》认为，美国总统在联合国大会年度会议上的讲话，被世界各国领导人视为美国外交政策议程及全球优先事项的预告。美国总统也会利用这个平台，向友邦传递信号、对敌国发出恐吓。

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