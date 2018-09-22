谷歌蜻蜓计划迫用户登录才能搜索 可追踪方位

谷歌老板强迫雇员删除一份内部流传的机密备忘录。该备忘录披露了有关蜻蜓计划的爆炸性细节。蜻蜓计划指的是谷歌在中国启动审查版搜索引擎的计划。





“Intercept”报导说，这份备忘录是由一名参与蜻蜓计划的谷歌工程师所撰写。它披露，蜻蜓系统将要求用户登录之后才能搜索，因此可以追踪用户的方位。蜻蜓搜索引擎还跟中方合作者分享用户搜索历史。中方合作者可以单方面获取数据。





该备忘录本月早先在一群谷歌雇员当中传播。他们针对蜻蜓搜索系统组织内部抗议。蜻蜓搜索系统将删除被中共专制政权视为敏感的内容，比如自由、人权及和平抗议。





“Intercept”引述三个消息来源说，谷歌领导人发现了这份备忘录，对机密细节在雇员中传播感到愤怒。随后，谷歌人力资源部向雇员发出电子邮件，命令他们立刻删除备忘录。





该备忘录披露，谷歌在为安卓和iOS设备开发审查版搜索引擎原型，并将强迫用户登录才能使用搜索服务。备忘录证实，用户的搜索将跟他们的个人电话号码捆绑。备忘录还说，中国用户的行踪、IP地址、点击链接都将被储存。备忘录指责程序开发者为中共政府制造了“间谍工具”来监控它的公民。





备忘录说，用户的搜索历史、方位信息和其它私人数据都将被发送给台湾的一个数据库。但是这些数据也被提供给一家中国公司的雇员，他们可以单方面进入系统。





为了在中国启动审查版搜索引擎，谷歌跟一家中国公司建立了合资企业。蜻蜓搜索引擎将建立查询黑名单，以至于当人们输入某些词汇的时候不会显示任何结果。知情人说，黑名单上包含“人权”、“学生抗议”和“诺贝尔奖”等词汇。





根据这份备忘录，中国合作公司不仅可以获取用户的搜索数据，还可以添加黑名单。

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