战争一触即发 英可载30枚战斧导弹核潜艇抵地中海

叙利亚近来再次深陷 “ 战云密布 ” 漩涡。伴随着美俄近期在地中海集结军事力量，有外媒最新曝出，英国核潜艇也已驶入地中海，叙利亚战事似乎一触即发。

据俄罗斯卫星通讯社 9 日报道，直布罗陀海事监测部门发布消息称，英国皇家海军一艘特拉法尔加级核潜艇于 9 月 8 日驶入直布罗陀海峡。该艘核潜艇有能力携带 30 枚战斧式巡航导弹，能够打击地面目标。

报道称，这艘核潜艇于 6 月经过改装，之后接受了海上训练。英国皇家海军目前暂未发布任何有关该艘潜艇在地中海目标的信息。





俄罗斯外交部日前发布消息称，美国及其盟友（英国、法国）计划利用 “ 化武 ” 挑衅事件再次对叙利亚境内进行军事打击。有外媒随后报道称，美军一艘载有战斧式巡航导弹的 “ 洛杉矶 ” 级潜水艇 “ 纽波特纽斯 ” 号驶入地中海直布罗陀。这艘美国潜水艇停泊在直布罗陀港口南部码头，载有射程 1600 公里的战斧式巡航导弹。至此，美国在地中海海域共部署了两艘美国潜艇，它们都配备了战斧式巡航导弹。

此外，美国还在地中海东部海域部署了两艘携带战斧式巡航导弹的导弹驱逐舰，它们分别是 “ 卡尔尼 ” 号和 “ 罗斯 ” 号。美国海军载有 56 枚巡航导弹的 “ 苏利文 ” 号驱逐舰几日前被曝已经抵达波斯湾，而美国空军载有 24 枚 “ 空对地 ”AGM-158 JASSM 巡航导弹的 В-1В 战略轰炸机也已经部署至卡塔尔的乌代德空军基地。

8 月 27 日，法国总统马克龙对法国外交官发表演讲说，法国已经做好进一步打击叙利亚的准备，以应对大马士革使用化学武器。马克龙当天说， “ 如果（叙利亚）被证实使用了新的 ‘ 化武 ’ ，那我们会继续进行打击。 ”

尽管美英法军队

“

磨刀霍霍

”

，海空力量部署到位蓄势待发，但是俄罗斯和叙利亚似乎并不为所动，伊德利卜的空袭照旧，地面部队摩拳擦掌誓要彻底端掉

“

恐怖分子的老窝

”

。联合国叙利亚问题特使德米斯图拉表示，一场

“

战争风暴

”

正在集结。

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