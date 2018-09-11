台湾欲靠美国避免“零邦交国”？外媒：美傲慢之举反引担忧

外媒称，美国国务院9月7日召回被派驻到巴拿马、萨尔瓦多和多米尼加共和国的美国大使，这些国家相继与中国大陆建交。华盛顿因此被指责“傲慢”，同时也引起了一部分企业家的警觉，他们担心与美国的贸易关系会因此受到牵连。
日本《朝日新闻》9月9日刊登记者西本秀一篇题为《多米诺骨牌式的“断交”令台湾陷入“外交困境”》的报道，报道指出，与台湾有所谓“邦交”关系的国家纷纷宣布和台湾“断交”，台湾所谓“邦交国”现在只剩下17个国家。台湾开始出现假如“邦交国”变为零的讨论。
上月，中美洲国家萨尔瓦多宣布与中国大陆建交，成为蔡英文上台后第5个与台湾“断交”的国家。台湾媒体充满危机感地称，“也许有一天，‘外交关系’会变成零”。
报道称，台湾此前曾通过农业援助和医疗援助等维系着与5个已“断交”国家的关系。
报道称，在“断交”多米诺骨牌之下，人们开始出现“即使变为零也不足为奇”的声音。
报道称，面对日益强大的大陆，台湾虽然应该冷静观察，但舆论已经发生动摇。国民党及其支持者们批评称，“蔡英文应向大陆靠拢”。
另据埃菲社9月9日报道，美国国务院9月7日召回被派驻到巴拿马、萨尔瓦多和多米尼加共和国的美国大使，这些国家相继与中国大陆建交。华盛顿因此被指责“傲慢”，同时也引起了一部分企业家的警觉，他们担心与美国的贸易关系会因此受到牵连。
9月7日华盛顿召回了驻多米尼加大使罗宾·伯恩斯坦、驻萨尔瓦多大使琼·马内斯和驻巴拿马临时代办康若珊，随后有关美国是否真的将中美洲视为“后院”的疑问再次引发公众热议。
针对美国总统特朗普总统作出的此项决定，一些分析师认为，他试图在“一片乱局”当中发号施令；还有人认为，面对中国大陆在拉美不断增长的影响，现在才采取行动“为时已晚”。
报道称，目前台湾在全世界仅剩下17个“邦交国”，其中有9个位于拉美和加勒比地区，包括尼加拉瓜、洪都拉斯和危地马拉等其他中美洲一体化体系成员国。
9月7日巴拿马政府发表简短公告称，将继续致力于在双边议程中与美国“密切”合作，并尊重美国召回驻上述三国大使的决定。
多米尼加外长米格尔·巴尔加斯9月8日表示，美国召回大使只是一次外交行动，并表示多米尼加将继续与美国就双边议程中的诸多项目展开合作。
萨尔瓦多政府尚未正式表态，但该国最主要的企业家协会主席路易斯·卡德纳尔对两国关系的紧张状态表示担忧，因为美国是萨尔瓦多主要的贸易伙伴，而且居住在美国的300万萨尔瓦多人的侨汇也为该国经济提供了有力支持。
报道称，巴拿马前驻美洲国家组织大使吉列尔莫·科切斯认为，美国终于意识到自己遗忘了中美洲地区。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost