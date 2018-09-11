台湾欲靠美国避免“零邦交国”？外媒：美傲慢之举反引担忧

外媒称，美国国务院 9 月 7 日召回被派驻到巴拿马、萨尔瓦多和多米尼加共和国的美国大使，这些国家相继与中国大陆建交。华盛顿因此被指责 “ 傲慢 ” ，同时也引起了一部分企业家的警觉，他们担心与美国的贸易关系会因此受到牵连。





日本《朝日新闻》 9 月 9 日刊登记者西本秀一篇题为《多米诺骨牌式的 “ 断交 ” 令台湾陷入 “ 外交困境 ” 》的报道，报道指出，与台湾有所谓 “ 邦交 ” 关系的国家纷纷宣布和台湾 “ 断交 ” ，台湾所谓 “ 邦交国 ” 现在只剩下 17 个国家。台湾开始出现假如 “ 邦交国 ” 变为零的讨论。





上月，中美洲国家萨尔瓦多宣布与中国大陆建交，成为蔡英文上台后第 5 个与台湾 “ 断交 ” 的国家。台湾媒体充满危机感地称， “ 也许有一天， ‘ 外交关系 ’ 会变成零 ” 。





报道称，台湾此前曾通过农业援助和医疗援助等维系着与 5 个已 “ 断交 ” 国家的关系。





报道称，在 “ 断交 ” 多米诺骨牌之下，人们开始出现 “ 即使变为零也不足为奇 ” 的声音。





报道称，面对日益强大的大陆，台湾虽然应该冷静观察，但舆论已经发生动摇。国民党及其支持者们批评称， “ 蔡英文应向大陆靠拢 ” 。





另据埃菲社 9 月 9 日报道，美国国务院 9 月 7 日召回被派驻到巴拿马、萨尔瓦多和多米尼加共和国的美国大使，这些国家相继与中国大陆建交。华盛顿因此被指责 “ 傲慢 ” ，同时也引起了一部分企业家的警觉，他们担心与美国的贸易关系会因此受到牵连。





9 月 7 日华盛顿召回了驻多米尼加大使罗宾 · 伯恩斯坦、驻萨尔瓦多大使琼 · 马内斯和驻巴拿马临时代办康若珊，随后有关美国是否真的将中美洲视为 “ 后院 ” 的疑问再次引发公众热议。





针对美国总统特朗普总统作出的此项决定，一些分析师认为，他试图在 “ 一片乱局 ” 当中发号施令；还有人认为，面对中国大陆在拉美不断增长的影响，现在才采取行动 “ 为时已晚 ” 。





报道称，目前台湾在全世界仅剩下 17 个 “ 邦交国 ” ，其中有 9 个位于拉美和加勒比地区，包括尼加拉瓜、洪都拉斯和危地马拉等其他中美洲一体化体系成员国。





9 月 7 日巴拿马政府发表简短公告称，将继续致力于在双边议程中与美国 “ 密切 ” 合作，并尊重美国召回驻上述三国大使的决定。





多米尼加外长米格尔 · 巴尔加斯 9 月 8 日表示，美国召回大使只是一次外交行动，并表示多米尼加将继续与美国就双边议程中的诸多项目展开合作。





萨尔瓦多政府尚未正式表态，但该国最主要的企业家协会主席路易斯 · 卡德纳尔对两国关系的紧张状态表示担忧，因为美国是萨尔瓦多主要的贸易伙伴，而且居住在美国的 300 万萨尔瓦多人的侨汇也为该国经济提供了有力支持。





报道称，巴拿马前驻美洲国家组织大使吉列尔莫 · 科切斯认为，美国终于意识到自己遗忘了中美洲地区。





还有专家认为，美国显然非常担心中国大陆在中美洲的一举一动，因为在征服南美之后，中国企业家的身影又出现在了这里。

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