俄称可2个月内向叙提供S300 攻击范围覆盖以色列

俄罗斯卫星通讯社9月23日报道，俄罗斯《国家军火库》杂志主编、军事专家维克托·穆拉霍夫斯基对媒体表示，如果做出相关决定，俄罗斯可在2-3个月内向叙利亚供应S-300防空导弹系统。
专家指出，2010年，在俄叙双方就向大马士革供应S-300导弹系统达成一致的时候，以色列对此表示了关切，并希望莫斯科不要这样做。以色列清楚，叙利亚将会把几乎整个以色列都纳入到S-300防空系统的攻击范围内。
穆拉霍夫斯基表示，俄罗斯对以色列做出了妥协，尽管这样做使莫斯科作为军事技术合作伙伴的声誉受到了损害。
在俄罗斯伊尔-20飞机在叙利亚被击落后，某些专家开始讨论向叙利亚供应S-300的可能性。 俄《国家军火库》杂志主编认为，可在2-3个月内做到这点，但以色列将或许会试图摧毁部署在叙利亚的S-300。
他说：“可能会做出这样的决定，由此将会导致对空作战任务艰巨，冲突陡然加剧。我认为，有必要对叙利亚整个防空系统加以更新。应供应‘道尔-M2’防空导弹系统，以掩护S-300免受航空精确制导武器的打击。需要提供新一代防空自动化控制系统。”专家表示，“道尔-M2”防空导弹系统2月被部署到赫梅明空军基地，其表现非常完美。
俄罗斯国防部发布消息称，莫斯科时间9月17日23时左右，俄罗斯一架伊尔-20飞机返回赫梅米姆基地途中在地中海上空距离叙利亚海岸35公里处失联。同时，4架以色列空军的F-16飞机用制导炸弹对拉塔基亚市地区的叙利亚目标实施了打击。以色列飞行员利用俄罗斯飞机作掩护，将俄飞机置于叙防空火力下，致使伊尔-20被叙利亚S-200防空系统导弹击落，造成15名俄军人死亡。
俄国防部指出，以色列飞机故意在拉塔基亚地区制造危险局势，以色列空中管制系统不可能没发现俄罗斯伊尔-20飞机，因为后者正在下降，准备着陆。俄国防部表示，以色列在发动打击前一分钟才通过热线将行动计划告知俄方，此时已经没有时间将伊尔-20飞机引导至安全区域。俄国防部认为以方的挑衅行为是敌对的。
9月18日，以色列总理内塔尼亚胡通电话就伊尔-20侦察机被击落导致俄军人丧生的事件向俄罗斯总统普京表示哀悼，并称叙利亚方面对飞机坠毁负责。他补充道，以色列愿意向俄罗斯提供为调查该事件所需要的信息。
9月20日，以色列空军司令阿米卡姆·诺金率以军事代表团访问莫斯科，努力证明以色列与这起悲剧无关。据以军高级代表称，代表团带来的情报显示，以军飞机已经返回基地准备降落时，叙利亚方面又发射了20多枚防空导弹。
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