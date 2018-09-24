法报文章：“两个美国”之战打响

法国《费加罗报》刊载文章称，国家断裂不断加剧已有两年的时间。这是两个美国之间的断裂，中期选举临近时，它们不再相互交谈，不再相互理解，并且似乎准备要再次展开厮杀。
文章称，“特朗普的国家”和美国左派及精英分子的国家之间的对抗依然充斥着广播和社交网络。然而，这种争吵是否有可能走出民主的范畴发生演变，甚至走向街头呢？前白宫首席战略师斯蒂芬·班农称，“这是战争”。
文章称，民主党阵营以及政界和学界权势集团的绝大多数人一直无法忍受特朗普当选。在他们看来，特朗普尽管赢得了大选的胜利并且取得了经济成果，但他从来就是不合法的。因此，他们从他上任的第一天起就有了排斥他的念头。
文章称，首先，他们希望支持特朗普的选举人团率先转过来反对他，然而这种情况显然没有发生。接下来，特别检察官米勒对特朗普通俄的指控进行没完没了的调查，使罢免总统的希望重新出现，尽管目前指控还没有结果。总统的众多对手都表示，这只是时间问题，有太多因素将促使他倒台。
文章称，在这种情况下，有自称是政府内共和党高级领导人的匿名人士在《纽约时报》上发表文章，而匿名的社论作者竟然表示已经与政府班子的其他成员一致考虑启动宪法第二十五条修正案，这可使政府大多数成员在总统“无能”的情况下将其驱除，然后抛弃。
文章称，斯蒂芬·班农承认，“这是政变，问题很严重”。曾为小布什担任白宫发言人的阿里·弗莱舍并非特朗普的党羽，也对这位将自己置身于“民众意愿之上”的匿名的假想“英雄”姿态感到气愤。
文章称，然而，在民主党阵营里，对神秘社论作者的赞扬则不绝于耳。
文章认为，如果民主党人士11月在众议院获胜，那么美国上层可能会出现可怕的冲突。当然，如果参议院依然由共和党把持，如果共和党领导没有决定与特朗普决裂，那么参议院仍然是一个障碍。可是，如此安排战役难以预测接下来的情况。
文章称，人们无法想象难以制服的总统会任由自己不战而被驱除。受到威胁的他可能会求助于“他的人民”。一西方外交官担心地表示，如果数百万人涌向华盛顿，“很有可能在街头上演冲突”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost