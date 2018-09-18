一艘二战前的“古董船” 两个欧洲国家争了近30年

西巴尔干国家克罗地亚与黑山近来再闹纠纷，起因是一艘海军训练舰的归属问题。这艘训练舰眼下停靠在黑山蒂瓦特港，黑山方面主张拥有此舰，而克罗地亚认为自己才是正当主人，催促黑山赶紧 “ 物归原主 ” 。

训练舰：到底归谁？

美联社报道，这艘训练舰名为 “ 亚得里亚 ” 号，已有 85 岁高龄，历史上曾归属意大利、德国等多个国家。





1933 年，这艘训练舰从德国汉堡启程，驶抵黑山。不过在后来很长一段时间， “ 亚得里亚 ” 号停靠在克罗地亚斯普利特港。上世纪 90 年代，它被送去黑山接受维修。

两国在 “ 亚得里亚 ” 号的归属上一直争执不休。黑山主张，根据南斯拉夫解体后的相关协议，军事装备在哪国境内、就属于哪国，因此 “ 亚得里亚 ” 号归黑山所有。克罗地亚却不买账，坚持要求黑山归还此舰。

入欧盟：或使绊子

克罗地亚国防部近期表示，收回 “ 亚得里亚 ” 号是克罗地亚的重点外交目标之一。一些克罗地亚官员甚至暗示，如果黑山不配合，克罗地亚作为欧洲联盟成员国可能给黑山加入欧盟 “ 使绊子 ” 。





克罗地亚 2013 年加入欧盟，黑山、塞尔维亚、波黑、阿尔巴尼亚、马其顿等其他西巴尔干国家也不同程度地开启加入欧盟的进程，但进展缓慢。

克罗地亚国防部长达米尔 · 克尔斯蒂切维奇在一份声明里说： “‘ 亚得里亚 ’ 号属于克罗地亚，是克罗地亚海军史上不可缺少的一部分。克罗地亚将采取一切法律手段，使这艘训练舰重新回到克罗地亚港口。我们要求黑山尊重国际法。 ”

克尔斯蒂切维奇表示，本着 “ 友邻关系和良好姿态 ” ，克罗地亚愿意与黑山分享使用这艘训练舰用作训练目的，但是前提是要先把此舰还给克罗地亚。

黑山国防部长普雷德拉格

·

博什科维奇上月说，黑山政府曾于

2013

年拨款大修

“

亚得里亚

”

号，暗示不会轻易放弃此舰。

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